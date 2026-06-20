Pluma invitada

Reformar o repetir: la decisión

Reformar no es acumular poder, es redistribuirlo bajo normas transparentes.

En Guatemala, el debate sobre el cambio institucional suele girar en torno de diagnósticos conocidos y promesas recurrentes. Se anuncian reformas, se aprueban planes y se multiplican iniciativas. Sin embargo, los resultados rara vez se consolidan. La pregunta clave ya no es si el país sabe qué debe cambiar, sino si está dispuesto a decidir cambiar.

Reformar exige decidir; repetir solo requiere no hacer nada.

La repetición del fracaso no es producto del azar. Responde a un patrón donde las decisiones difíciles se posponen y los costos del no cambio se trasladan al futuro. Reformar implica alterar incentivos, redistribuir poder y desmontar prácticas arraigadas. Repetir, en cambio, ofrece una estabilidad aparente: preserva equilibrios informales, evita conflictos internos y mantiene estructuras que, aunque ineficientes, resultan funcionales para quienes las controlan.

El dilema es claro. Reformar exige asumir costos políticos en el corto plazo para obtener beneficios públicos en el largo plazo. Repetir evita esos costos inmediatos, pero condena al país a la improvisación y a la pérdida sostenida de capacidades institucionales. Elegir no decidir es, en sí mismo, una decisión: lo que en economía se denomina costo de oportunidad; es decir, pérdidas acumuladas por no actuar en el momento oportuno.

Salir de este círculo vicioso requiere, como mínimo, cuatro condiciones. La primera es reglas claras y aplicables, con concursos meritocráticos reales que prioricen capacidad, experiencia y resultados comprobables. La meritocracia no puede limitarse a títulos o años de trabajo. Lo decisivo es qué ha logrado una persona y si su trayectoria ha generado mejoras reales en salud, educación o desarrollo. Sin criterios verificables, incluso perfiles con credenciales formales pueden reproducir ineficiencia, abuso o corrupción.

La segunda es continuidad técnica: políticas públicas que trasciendan ciclos políticos y permitan aprender, corregir y consolidar procesos. La tercera es protección efectiva a la integridad profesional. En entornos donde actuar con ética tiene costos, el sistema incentiva el silencio y castiga la responsabilidad. Sin protecciones claras, los perfiles más competentes se retiran, migran o se marginan. La cuarta es rendición de cuentas basada en resultados, no solo en ejecución presupuestaria. Medir impacto, evaluar de forma independiente y corregir rumbos debe ser la norma.

Nada de esto es posible sin liderazgo efectivo y transformador. No liderazgo retórico, sino liderazgo dispuesto a perder control para ganar institucionalidad; a reemplazar privilegios por reglas y a someter decisiones al escrutinio público. Reformar no es acumular poder, es redistribuirlo bajo normas transparentes.

La ciudadanía también cumple un rol decisivo. Sin vigilancia activa, exigencia informada y rechazo a la normalización de la mediocridad, las reformas se diluyen, fracasan o nunca ocurren. La presión social sostenida es el contrapeso que hace viable el cambio cuando los incentivos internos apuntan a la inercia.

El país enfrenta, una vez más, una bifurcación. Puede seguir repitiendo diagnósticos, cambiando nombres y ajustando formas sin tocar el fondo del problema. O puede decidir reformar, aun sabiendo que el camino es incómodo y que los resultados no serán inmediatos.

La historia reciente muestra que repetir es más fácil, pero también más costoso. Reformar exige coraje, coherencia y constancia. La pregunta no es si Guatemala puede cambiar. Es si está dispuesta a asumir el costo de hacerlo. Mientras esa decisión se postergue, el sistema seguirá funcionando para sí mismo y no para el país ni para sus ciudadanos.