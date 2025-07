Punto de vista

Rusia, Ucrania y la geopolítica

La paz en Ucrania pasa por la aceptación de que Crimea y el Dombás ocupado sean cedidos a Rusia.

El actual renovado auge de la Geopolítica disminuye la relevancia relativa, en la política internacional, del multilateralismo y el Derecho Internacional, retorna el interés en los padres de la Geopolítica: Mackinder, Mahan, Spykman y Haushofer, el maestro geopolítico de Hitler. Al respecto, en la invasión rusa a Ucrania, es relevante recordar que, para Rusia, la Guerra Fría terminó con una verdadera catástrofe geopolítica. Perdió, sin disparar un tiro, todo lo conquistado desde Pedro el Grande, Catalina la Grande y Stalin. Recordemos también que Rusia sufrió, desde occidente, la invasión de Suecia en el 700, la de Francia en el ‘800 y, dos veces en el ‘900, de Alemania.

La paz en Ucrania pasa por la aceptación de que Crimea y el Dombás ocupado sean cedidos a Rusia.

Para Rusia la “profundidad geográfica” de su territorio ha sido fundamental en su defensa frente a los ataques desde occidente. Y Kiev está apenas a 800 km de Moscú. Además, para Rusia, desde el punto de vista cultural e histórico, Ucrania forma parte del llamado Rusky Mir, el mundo ruso. Buena parte de los ucranianos son rusoparlantes. La OTAN, después de la Guerra Fría, se amplió no sólo a países ex satélites de la URSS, sino también a territorios que formaron parte de la propia URSS, como los Estados Bálticos.

Es comprensible que, para Rusia, la posibilidad de que Ucrania ingresara a la OTAN, era y es vista como una amenaza grave a su seguridad. Por eso, es cierto que, en los años del momento “unipolar”, en el cual EE. UU. era la única hiperpotencia, las declaraciones de voceros del gobierno norteamericano y académicos influyentes, como Zbigniew Brzezinski, a favor del ingreso de Ucrania a la OTAN, alarmaron a Putin. Muy probablemente esto provocó la intervención militar de Rusia en el 2008 en Georgia y las secesiones de Abjasia y Sur Osetia.

Por cierto, la presión rusa ha tenido su efecto. Georgia ha regresado a la esfera de influencia rusa. En cambio, Armenia, antiguo aliado de Rusia, en el enfrentamiento con Azerbaiyán, se ha acercado a Occidente y a Turquía, firmando un acuerdo de paz con los Azeris. También en la ocupación del Dombás y sobre todo Crimea del 2014, hay que tomar en cuenta que la población de esas dos regiones es, en buena parte, de habla rusa. Crimea, en particular, sólo ha sido de Ucrania desde 1956, cuando el ucraniano Kruscev decidió transferirle ese territorio. Ahora bien, ya en el 2022, la incorporación de Ucrania a la OTAN, era algo prácticamente imposible, dada la oposición de Alemania, Francia y otros miembros de la alianza. Hasta en EE. UU. se habían debilitado los sectores favorables a la misma. Por tanto, para impedirlo Putin no necesitaba la invasión, la amenaza y una inteligente diplomacia coercitiva hubiesen sido suficientes. Además, al invadir masivamente Ucrania, desde el norte, el este y el sur demostró que su objetivo no era limitado a la “liberación” del Dombás, sino era el cambio de régimen en Ucrania y, por tanto, la instalación de un gobierno “títere”, con un “Quisling” en la presidencia.

Putin se imaginaba una reacción internacional básicamente retórica, con sanciones limitadas y mucho menos duras. Tampoco creía que la Unión Europea tendría la capacidad para reaccionar con la firmeza que está demostrando. La pacifista Alemania de la posguerra, está encabezando el rearme de Occidente. También no calculó que su mal llamada “operación militar especial” terminaría reunificando y fortaleciendo la “aletargada” OTAN de los últimos tiempos. Para colmo, dos países tradicionalmente neutrales: Suecia y sobre todo Finlandia se han incorporado a la alianza.

Siendo realista, en este nuevo mundo “cruel”, la paz en Ucrania pasa por la aceptación de que Crimea y el Dombás ocupado sean cedidos a Rusia, a cambio de sólidas garantías de seguridad para Ucrania, dadas por una Europa rearmada y algún tipo de “back up” norteamericano.