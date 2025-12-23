Pluma invitada

Tengo 62 años. Deja de decirme que soy viejo

Se me consideró “casi anciano” según las normas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano cuando cumplí 50 años.

Hemos alcanzado el Pico 65: más de 4,1 millones de estadounidenses cumplirán 65 años cada año hasta 2027, un aumento récord. Los baby boomers tendrán muchas maneras de celebrar la ocasión, pero debajo de la tarta y las habituales bromas sobre el Seguro Social subyace el malestar por el hecho de que ahora los cumpleañeros serán oficialmente “viejos”.

La sociedad estadounidense utiliza todo tipo de marcadores para definir la vejez. La ley contra la discriminación por edad en el empleo empezó a protegerme en el lugar de trabajo cuando cumplí 40 años. Se me consideró “casi anciano” según las normas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano cuando cumplí 50 años y, qué felicidad, empecé a recibir un descuento para personas mayores en mi tienda local de comestibles Harris Teeter el día que cumplí 60 años, aunque por alguna razón, solo los jueves.

Pero si hay una edad comúnmente aceptada para hacerse viejo en Estados Unidos, son los 65 años. Esa es la edad en la que podré optar a la cobertura de Medicare, y ha sido, en términos generales, la edad de jubilación más común para los hombres estadounidenses durante los últimos 60 años.

Es extraño que utilicemos el calendario de forma tan determinista, ya que todos envejecemos de forma muy diferente. Si has conocido a una persona de 70 años, has conocido a una persona de 70 años. Yo tengo 62, estoy activo, sano y sigo trabajando. Pero en las últimas semanas, he sido humillado en la pista de pickleball y en el gimnasio por personas de 70 años, y también he visitado a una persona de 70 años cuyo cuerpo la había traicionado de tal forma que los actos más sencillos de ducharse y asearse están muy por encima de sus capacidades. A medida que aumenta la esperanza de vida, la edad cronológica nos dice cada vez menos sobre las capacidades físicas y cognitivas de las personas.

Sesenta y cinco años ha sido durante mucho tiempo una demarcación generalmente aceptada para la vejez. Pero lleva tanto tiempo con nosotros que las definiciones tienen poco sentido, y ahora operan en nuestro perjuicio colectivo.

Tomemos como ejemplo el trabajo y la jubilación. Se nos ha condicionado a creer que la jubilación debe comenzar alrededor de los 65 años, y esa idea ejerce una influencia extraordinaria sobre nuestros comportamientos y nuestra economía. La jubilación obligatoria es ilegal en este país desde hace décadas y, sin embargo, tratamos la jubilación a los 65 años como una especie de imperativo biológico. La edad promedio de jubilación de los hombres estadounidenses en 1962 era algo superior a los 65 años (cuando el promedio de esperanza de vida era de 67 años), y la edad promedio de jubilación de los hombres en 2022 era algo inferior a los 65 años (aunque su esperanza de vida promedio es ahora de unos 75 años).

Esto no tiene mucho sentido, sobre todo cuando empezamos a comprender los orígenes históricos de esta expectativa. Podemos remontarnos hasta la década de 1880, cuando el canciller alemán Otto von Bismarck creó el primer plan público de pensiones del mundo. Estableció una edad de jubilación de 70 años —posteriormente reducida a 65— en una época en que la esperanza de vida media era solo de unos 40 años. Algunos trabajadores superaron las tablas actuariales para alcanzar la edad de jubilación, pero la mayoría no lo hizo, como seguramente esperaba Von Bismarck.

Casi siglo y medio después, su punto de referencia aún define cómo pensamos sobre las transiciones de la vida y la vejez, aunque seamos mucho más hábiles físicamente que nuestros antepasados recientes. Seguro que has oído decir que los 70 son los nuevos 60 o algo parecido. Sería fácil descartar tales afirmaciones, salvo que subestiman los avances físicos que hemos realizado en el último medio siglo.

Los mejores datos al respecto vienen de los japoneses, quienes llevan décadas haciendo un seguimiento del progreso físico de las generaciones mayores. Lo hacen al medir tanto la velocidad de la marcha como la fuerza de agarre, dos medidas aceptadas de la capacidad física entre los adultos mayores. Durante un periodo de 20 años, la velocidad al caminar de los hombres y mujeres mayores japoneses aumentó a un ritmo significativo. Las personas de 75 a 79 años de hoy caminan más deprisa de lo que lo hacían las de cinco años menos una generación antes. Los datos de Japón son especialmente notables, pero estudios similares han mostrado progresos entre generaciones en las economías avanzadas del mundo.

Ser clasificado como viejo de forma prematura tiene consecuencias negativas tanto para los individuos como para la sociedad. La tendencia de las empresas estadounidenses a desfavorecer a los trabajadores “viejos” aparta a millones de personas de las redes comunitarias, lo que expone a las personas a mayores riesgos de soledad y aislamiento social. Y las personas mayores de Estados Unidos a menudo se perciben a sí mismas como viejas y en declive, como cabría esperar de toda una vida en lo que a menudo se considera una de las sociedades más edadistas del planeta.

Becca Levy, psicóloga de la Escuela de Salud Pública de Yale, ha descubierto que los adultos mayores que adoptan actitudes más negativas sobre el envejecimiento tienden a ser menos móviles, tienen peor memoria, se recuperan más lentamente de lesiones y enfermedades, son más susceptibles al deterioro cognitivo y tienden a morir una media de 7,5 años antes que sus compañeros en situación similar con actitudes más positivas sobre el envejecimiento.

Todo esto plantea más preguntas que respuestas. Si los 65 ya no son viejos, ¿lo son los 70 o los 75? ¿Tengo que renunciar a mi descuento de Harris Teeter si sigo trabajando y si tengo buena salud?

Voy a conservar el descuento, pero rechazaré la idea de que aún existe una frontera universal útil entre la mediana edad y la vejez. Lo reconoceré cuando lo vea, pero puede que sea distinto para ti que para mí.

