Pluma invitada

Una francofonía inclusiva y moderna en Guatemala

En un mundo atravesado por cambios profundos, el francés sigue siendo una herramienta de diálogo entre culturas y un motor para la juventud.

Cada año, el mes de marzo celebra la vitalidad de la lengua francesa en todo el mundo. Más que una lengua, la francofonía es una comunidad de valores, intercambios y oportunidades compartidas en todo el mundo. Con más de 320 millones de hablantes y 93 países afiliados, entre ellos 32 miembros observadores, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) es una red única de cooperación y de solidaridad política. Durante la XIX Cumbre de la Francofonía, celebrada en 2024 en Villers-Cotterêts, los países participantes reafirmaron la ambición de una francofonía orientada hacia el futuro: una lengua inclusiva, abierta a las transformaciones de nuestras sociedades y a la irrupción de nuevas tecnologías. En un mundo atravesado por cambios profundos, el francés sigue siendo una herramienta de diálogo entre culturas y un motor para la juventud.

En la Usac, un profesorado de francés forma desde hace dos años a los futuros docentes del idioma.

En Guatemala, esta dinámica se traduce en numerosas iniciativas impulsadas en Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango por las embajadas francófonas presentes en el país: Francia, Canadá, Suiza, Bélgica, Egipto y Marruecos. La enseñanza del francés constituye uno de los pilares de esta cooperación. Desde 2023, varias escuelas del país ofrecen cursos de francés a jóvenes estudiantes. En la Universidad de San Carlos, la apertura de un profesorado de francés forma desde hace dos años a los futuros docentes del idioma. Asimismo, varios cursos de francés destinados a profesionales del turismo se promueven dentro de la red de Alianzas Francesas, con una recepción muy positiva.

Programas como el de asistentes de lengua española permiten a jóvenes guatemaltecos viajar a Francia durante un año académico para descubrir la cultura francesa y difundir la de Guatemala. Los días 24 y 25 de marzo se celebrarán, además, los primeros encuentros universitarios entre Francia y Guatemala. El 25 de marzo tendrá lugar una feria estudiantil en la Alianza Francesa, donde quince universidades francesas presentarán sus programas académicos y oportunidades de estudio.

El mes de la Francofonía 2026 también ofrece una programación cultural variada. Durante la semana del 9 de marzo, el grupo de jazz francés Minor Sing realizó una gira por tres ciudades del país. La Alianza Francesa, junto con la Embajada de Canadá, organiza actividades dirigidas a todos los públicos, destacando la literatura, la música y la gastronomía francófonas. También proponemos un concurso original que combina francofonía y nuevas tecnologías en torno a una obra maestra de la literatura universal: El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Esta obra ha inspirado durante décadas nuevas miradas sobre su universo poético. Invitamos a los participantes a utilizar herramientas digitales para imaginar y crear paisajes de Guatemala dentro del mundo del Principito.

Todas estas iniciativas ilustran el espíritu de la Francofonía: favorecer los intercambios, valorar la diversidad y apoyar la educación, la cultura y la economía. En este contexto, Guatemala podría encontrar plenamente su lugar en esta comunidad internacional al unirse a la OIF como Estado observador. Otros países latinoamericanos ya han tomado esta decisión, como Uruguay, México, Costa Rica, Argentina, Chile y República Dominicana, conscientes de las oportunidades que ofrece este espacio de cooperación en la región, donde el francés es el segundo idioma más estudiado. A través de la OIF, Guatemala podría, asimismo, formar parte de las redes que hacen vivir la cooperación francófona, como la Agencia universitaria de la francofonía o la Asociación Internacional de los alcaldes francófonos.