Una francofonía inclusiva y moderna en Guatemala

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Una francofonía inclusiva y moderna en Guatemala

En un mundo atravesado por cambios profundos, el francés sigue siendo una herramienta de diálogo entre culturas y un motor para la juventud.

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Cada año, el mes de marzo celebra la vitalidad de la lengua francesa en todo el mundo. Más que una lengua, la francofonía es una comunidad de valores, intercambios y oportunidades compartidas en todo el mundo. Con más de 320 millones de hablantes y 93 países afiliados, entre ellos 32 miembros observadores, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) es una red única de cooperación y de solidaridad política. Durante la XIX Cumbre de la Francofonía, celebrada en 2024 en Villers-Cotterêts, los países participantes reafirmaron la ambición de una francofonía orientada hacia el futuro: una lengua inclusiva, abierta a las transformaciones de nuestras sociedades y a la irrupción de nuevas tecnologías. En un mundo atravesado por cambios profundos, el francés sigue siendo una herramienta de diálogo entre culturas y un motor para la juventud.

En la Usac, un profesorado de francés forma desde hace dos años a los futuros docentes del idioma.

En Guatemala, esta dinámica se traduce en numerosas iniciativas impulsadas en Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango por las embajadas francófonas presentes en el país: Francia, Canadá, Suiza, Bélgica, Egipto y Marruecos. La enseñanza del francés constituye uno de los pilares de esta cooperación. Desde 2023, varias escuelas del país ofrecen cursos de francés a jóvenes estudiantes. En la Universidad de San Carlos, la apertura de un profesorado de francés forma desde hace dos años a los futuros docentes del idioma. Asimismo, varios cursos de francés destinados a profesionales del turismo se promueven dentro de la red de Alianzas Francesas, con una recepción muy positiva.

Programas como el de asistentes de lengua española permiten a jóvenes guatemaltecos viajar a Francia durante un año académico para descubrir la cultura francesa y difundir la de Guatemala. Los días 24 y 25 de marzo se celebrarán, además, los primeros encuentros universitarios entre Francia y Guatemala. El 25 de marzo tendrá lugar una feria estudiantil en la Alianza Francesa, donde quince universidades francesas presentarán sus programas académicos y oportunidades de estudio.

El mes de la Francofonía 2026 también ofrece una programación cultural variada. Durante la semana del 9 de marzo, el grupo de jazz francés Minor Sing realizó una gira por tres ciudades del país. La Alianza Francesa, junto con la Embajada de Canadá, organiza actividades dirigidas a todos los públicos, destacando la literatura, la música y la gastronomía francófonas. También proponemos un concurso original que combina francofonía y nuevas tecnologías en torno a una obra maestra de la literatura universal: El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Esta obra ha inspirado durante décadas nuevas miradas sobre su universo poético. Invitamos a los participantes a utilizar herramientas digitales para imaginar y crear paisajes de Guatemala dentro del mundo del Principito.

Todas estas iniciativas ilustran el espíritu de la Francofonía: favorecer los intercambios, valorar la diversidad y apoyar la educación, la cultura y la economía. En este contexto, Guatemala podría encontrar plenamente su lugar en esta comunidad internacional al unirse a la OIF como Estado observador. Otros países latinoamericanos ya han tomado esta decisión, como Uruguay, México, Costa Rica, Argentina, Chile y República Dominicana, conscientes de las oportunidades que ofrece este espacio de cooperación en la región, donde el francés es el segundo idioma más estudiado. A través de la OIF, Guatemala podría, asimismo, formar parte de las redes que hacen vivir la cooperación francófona, como la Agencia universitaria de la francofonía o la Asociación Internacional de los alcaldes francófonos.

ESCRITO POR:

Frédéric Clavier

Embajador de Francia

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