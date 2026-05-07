Pluma invitada

Venezuela: un proceso con obstáculos

Creo que el proceso es irreversible.

El proceso inédito que se inició el 3 de enero sigue, pero como mencioné en anteriores columnas, procede lentamente con altibajos, crisis, retrocesos y, sobre todo, obstáculos. Del millar de presos políticos originales, quedan, según el Foro Penal, poco menos de la mitad. La mayoría de los políticos más relevantes han sido excarcelados, pero casi ninguno de los presos militares. También es evidente una reducción considerable en el ritmo de excarcelaciones. Junto con una relativa apertura en los medios ha habido un aumento de la represión policial frente a manifestaciones de protesta pacíficas.

El proceso es inédito, relativamente largo.

Antes del 3 de enero había tres centros de poder en el gobierno: El círculo Maduro-Flores, Padrino y su Alto Mando y Diosdado Cabello. Los primeros dos han sido neutralizados. Esto se refleja en el cambio total de los mandos de la Fuerza Armada, en los cambios de personal en el gobierno en general y en la detención o exclusión de personalidades relevantes del mundo financiero cercano al gobierno. Es fácil entender de dónde, muy probablemente, provienen los obstáculos principales del proceso. La elección del fiscal y de la defensora del pueblo representan obviamente un significativo retroceso. La oposición se está movilizando para pedir que se acelere, con la fijación de un calendario electoral. Según la Constitución, es evidente que deberían convocarse unas elecciones presidenciales, por la falta absoluta de Maduro. Pero, hace tiempo que la Constitución ha dejado de “orientar” la política en Venezuela. Además, como lo ha dicho la propia María Corina Machado, se necesitan por lo menos 10 meses para limpiar y actualizar el registro electoral y para que, por lo menos, una buena parte de los venezolanos en el exterior pueda votar. Además, es obvio que tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral, que le dé garantías de pulcritud a todos los grupos políticos participantes. La oposición parece entender que debe trabajar intensamente para aumentar la presión interna para que el proceso avance, pero también debería seguir trabajando para mantener la presión y la atención de la comunidad internacional, en particular, obviamente, del gobierno y del Congreso de los EE. UU.

Analistas serios han observado que la potencial salida de Rubio, el principal abanderado de la transición política venezolana, junto con el marcado interés de Trump en el manejo del petróleo venezolano y el aumento de las otras crisis en el sistema internacional, podrían provocar un estancamiento en el proceso venezolano, favoreciendo la estabilización del interinato. El riesgo existe. Sin embargo, creo que el proceso es irreversible. Sobre todo, por razones geopolíticas, en efecto tanto en la National Security Strategy como en la National Defense Strategy de los EE. UU., por primera vez en muchos años, el hemisferio occidental está en el primer lugar de las prioridades regionales y se reafirma la Doctrina Monroe, con su corolario Trump, particularmente en todas las regiones bañadas por el llamado “mediterráneo americano”: México, Centroamérica y el gran Caribe, especificadas claramente en un reciente discurso de Hegseth. A Trump le interesa el petróleo, pero también su legado, y cualquiera sea el candidato presidencial republicano en el 2028 (Vance o Rubio, probablemente), el gobierno republicano no puede terminar sin que Venezuela deje de tener un gobierno liderizado por personas que han sido aliadas del Irán de los ayatolás, de Rusia y mantengan relaciones con Hezbolá y Hamás. También por razones de política interna, el gobierno Trump no puede terminar sin que Venezuela no tenga un gobierno producto de unas elecciones libres y transparentes. El candidato republicano perdería el apoyo de importantes sectores del electorado republicano, particularmente en Florida, incluyendo a varios de sus actuales senadores y congresistas. Además, la crítica de los demócratas en la campaña sería demoledora. Recordemos a este respecto la conducta de los senadores demócratas en la reciente interpelación de Marco Rubio por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, al presionar y tratar de precisar a Rubio para que definiera los tiempos de la transición política.

Es bueno recordar que Venezuela es uno de los muy escasos temas de política exterior donde hay un consenso bipartidista. En conclusión, el proceso es inédito, relativamente largo, con obstáculos serios, pero irreversible.