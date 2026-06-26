Pluma invitada

Xochi: una nueva forma de entender la infraestructura

Xochi puede verse como algo más que una carretera en Guatemala.

Durante décadas, en Guatemala —y en buena parte de América Latina— hemos entendido la infraestructura como un medio para un fin económico. Carreteras para mover mercancías, puertos para exportar más, conexiones para crecer.

Proyectos como Xochi sugieren un camino alternativo: infraestructura que incorpora sostenibilidad, resiliencia y responsabilidad social.

La infraestructura del siglo XXI exige algo más: propósito. Xochi, el Corredor de las Flores, nace de una convicción distinta: que la infraestructura no debe medirse únicamente en kilómetros construidos, sino en vidas transformadas.

La inauguración de Xochi es una oportunidad para replantear esa conversación. No como un proyecto más, sino como una señal de hacia dónde debería evolucionar la forma en que concebimos el desarrollo.

Porque si algo nos ha enseñado la experiencia reciente es que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza bienestar. Ahí es donde proyectos como Xochi buscan marcar una diferencia.

Más allá de la obra física

Xochi es, en términos técnicos, una carretera de 31 kilómetros que conecta uno de los principales corredores logísticos de Guatemala, reduciendo tiempos de traslado de más de tres horas a apenas 25 minutos. Ese dato, por sí solo, ya tiene implicaciones económicas importantes.

Pero lo relevante no está únicamente en la eficiencia que genera, sino en la lógica con la que fue concebido.

Desde su origen, el proyecto incorporó una visión de valor compartido: integrar a las comunidades cercanas, generar empleo local, promover emprendimientos y abrir espacios para la participación de pequeños inversionistas. No como un componente accesorio, sino como parte central del diseño.

Programas como Xamba, Emprendex e Inviertex reflejan ese enfoque.

Un estándar que vale la pena replicar

Centroamérica ha estado históricamente rezagada en infraestructura. Sin embargo, ese rezago también abre una oportunidad: la de no repetir modelos que en otras regiones ya han demostrado sus limitaciones.

Proyectos como Xochi sugieren un camino alternativo: infraestructura que incorpora sostenibilidad, resiliencia y responsabilidad social desde el diseño, y no como una corrección posterior.

La pregunta, entonces, no es si este tipo de proyectos son posibles. Ya lo son. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo la norma.

Infraestructura para una región integrada

El momento global actual añade urgencia a esta discusión. La reconfiguración de las cadenas de suministro y el auge del friendshoring han puesto al Triángulo Norte frente a una oportunidad concreta de atraer inversión, generar empleo y fortalecer su integración con Estados Unidos.

En ese contexto, Xochi puede verse como algo más que una carretera en Guatemala. Puede entenderse como un ejemplo de lo que una región podría construir si decide coordinarse, invertir con visión de largo plazo y priorizar proyectos que integren mercados y personas.

Xochi es uno de los primeros proyectos de infraestructura impulsados por los Fundadores de Huge y contribuye a posicionar al Triángulo Norte como un socio estratégico en las cadenas de valor regionales. A partir de este tipo de iniciativas, Huge ha identificado nuevas oportunidades de alto impacto y avanza en la estructuración de un fondo de inversión en infraestructura; es decir, en el desarrollo de una plataforma escalable y de nivel institucional para Centroamérica.

El desarrollo como responsabilidad

Durante mucho tiempo, medimos el desarrollo en términos agregados: crecimiento del PIB, niveles de inversión, volumen de exportaciones. Esas métricas siguen siendo importantes, pero ya no bastan.

El desarrollo, en su sentido más amplio, tiene que ver con la capacidad de mejorar la vida de las personas de manera sostenible. Xochi introduce, de forma concreta, esa conversación. No como una idea, sino como una práctica viva: una forma distinta de hacer infraestructura.