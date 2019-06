Oferta electoral no convence a electores, revela encuesta

Los partidos se limitan a hacer campaña y no dar a conocer sus propuestas de gobierno, dicen analistas. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

Según la Encuesta Libre elaborada por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión, aunque solo el 11 por ciento califica de “mala” la oferta electoral, el porcentaje que la califica de “buena” tampoco es tan alto y se ubica en 24%. La mayoría de los guatemaltecos consultados, el 65%, considera las propuestas de los partidos y candidatos de “regular”.

Este término implica, según analistas, que los ofrecimientos no terminan de convencer a los votantes, aunque también puede que los votantes consideren regular un símil o sinónimo de malo.

El “regular” domina en las tres áreas evaluadas en la encuesta: metropolitana, interior urbano y rural, mientras que en las otras dos calificaciones hay notables diferencias en las segundas.

Por ejemplo, en el área metropolitana, el 14% de los guatemaltecos entrevistados cree que la oferta electoral es buena, porcentaje que se eleva a 23%, que considera que es mala. En el área rural 27% ve con buenos ojos, mientras que solo el 6% dice que las propuestas son malas.

Similares resultados se obtienen al hacer la medición en los sectores demográficos analizados: por sexo, grupos etarios y nivel socioeconómico.

En el primer grupo, son más los hombres que las mujeres que ven mala la propuesta electoral, mientras que, por edades, son los más jóvenes quienes tienen un peor concepto de los ofrecimientos de los candidatos.

En cuanto a los niveles socioeconómicos, es el D (bajo), solo el 8%, el que siente menos rechazo hacia la oferta electoral, porcentaje que sube al 30% en el nivel BC1 (alto) entre quienes creen que las propuestas son malas.

Expertos consultados creen que varias razones pueden explicar por qué los guatemaltecos califican de “regular” la oferta y por qué el porcentaje de rechazo es tan bajo, sobre todo cuando en anteriores mediciones los partidos políticos han sido de las peores entidades evaluadas.

De esa forma, Ricardo Sáenz de Tejada, sociólogo y catedrático de la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, considera que posiblemente la pregunta no fue lo suficientemente comprendida, o fue comprendida desde distintos puntos de vista.

Sáenz afirmó que la pregunta pudo ser respondida en relación con los candidatos y no en sí sobre una propuesta. “Los guatemaltecos tendemos a identificarnos por las personas, no tanto por el partido, en donde no hay una identidad tan fuerte”, expuso Sáenz, quien añadió que en este proceso, los votantes no tuvieron acceso a conocer las propuestas y programas de los partidos.

Para Jahir Dabroy, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la explicación a que la mayoría de entrevistados considera regular la oferta electoral también tiene que ver con que los guatemaltecos hacen la equivalencia entre propuesta electoral y candidato.

“El votante promedio no es un ciudadano informado, sino que en época electoral tiende a encontrar alguna simpatía con algún candidato por alguna cuestión de carácter subjetivo”, expuso Dabroy, por lo cual el votante cuestiona poco la oferta política y tienden a minimizar algunos hechos y cuestionamientos hacia los candidatos.

El politólogo agregó que los encuestados suelen calificar de “regular” aquello de lo que no están bien informados, lo cual ha ocurrido en el presente proceso electoral en donde los votantes no han tenido acceso a los planes y programas de gobierno.

“Responder regular es no tomar posición por algo que no conozco, es como cuando las personas tienen que mentir en encuestas sobre su nivel educativo”, subrayó.

El director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) Rubén Hidalgo expuso que el elevado porcentaje de “regular” con el cual los encuestados calificaron la oferta política, debe ser un reto para los partidos para que tome en cuenta al ciudadano al momento de generar propuestas, no solo de programas sino también de candidaturas.

Hidalgo destacó que no muchos, el 24%, califican como “buena” la oferta, lo cual refleja el “vacío de planteamientos programáticos”, por lo cual “usualmente valoramos las ofertas dispersas de los partidos y es muestra de la débil expectativas que hay de ellos”, indicó Hidalgo.

El analista tampoco descartó que el ciudadano, por evaluar la oferta electoral, se haya fijado solo en el candidato.

