21 días de dar felicidad: Obsequio de amor invaluable (Día 4)

Esa es precisamente la idea de Pepe Barbero, un joven emprendedor que tiene una academia en la que enseñan el oficio de barbero profesional, un arte que en los últimos años ha tomado auge en nuestro país, ya que cada vez las personas se especializan más en esto.

Pepe decidió regalarle una beca de seis meses a Eddy, para que pueda aprender todo lo necesario y ponga su propia barbería.

Para incentivar a Eddy le prometió que le regalará varias máquinas para cortar cabello y barba, una silla y otras cosas que le serán útiles a Eddy cuando complete los cursos y ponga su propio negocio.

La idea es entregarle todo esto a Eddy cuando ya haya avanzado en el curso, Pepe explica que esta promesa debe servir como motivación para su alumno becado, para que no desmaye y termine el curso a pesar de las dificultades que se le puedan presentar.

Los sueños se hacen realidad

Con la mano extendida y una sonrisa, Pepe le dio la bienvenida a Eddy, la sorpresa del futuro barbero fue grande al saber todo lo que incluye el regalo que Pepe le está haciendo.

Desde las clases con los principiantes, hasta los más avanzados, desde la teoría a la práctica, así como conocer a los instructores y llenar su ficha de inscripción, Eddy pudo hacerse una idea muy clara de lo que será recibir clases en la academia de Pepe Barbero.

Todo esto le causa mucha ilusión a Eddy, quien se muestra muy agradecido por esta gran oportunidad.

Durante el tour que Pepe le dio a Eddy por la academia, pudo participar brevemente en una de las clases teóricas, donde conoció algunas técnicas para cortar el cabello, compartió con algunos de los instructores y además, Pepe le regaló una playera de la academia para motivarlo más.

“Pienso que como guatemaltecos siempre es importante dar y sembrar en los demás ese deseo de emprendimiento, y cómo hacerlo, como dice aquel dicho: si le das un pez a un hombre hoy comerá solo hoy, pero enséñale a pescar y comerá todos los días·, aseguro Pepe.

Además, resaltó que “esto ha venido surgiendo porque he visto a muchas personas con necesidad en las calles y me he dado a la tarea de seleccionar algunas, para poderles dar esa oportunidad de enseñarles a pescar y en este caso el enseñarles a pescar, es enseñarles el oficio, el arte de la barbería”.

La beca completa que Pepe le regaló a Eddy consiste en: matrícula completa para los dos módulos de estudio, el uno es para las personas que vienen de cero y el dos que incluye cosas más avanzadas.

Por último, Pepe da un mensaje a todos los guatemaltecos para que siempre pensemos en el prójimo, en compartir, en dar más que en recibir.

“Recordemos que es mejor dar que recibir, porque al final la vida se acaba y qué se lleva uno, es mejor cosechar y cumplir los deseos de alguien más, si está en tus posibilidades hacerlo, pues hazlo”, reflexionó Pepe, quien espera que Eddy aprovecho al máximo esta oportunidad y poder verlo en unos meses trabajando como barbero.