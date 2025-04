7 poemas para dedicar el Día de la Madre

La poesía se convierte en el vehículo perfecto para expresar sentimientos e ideas de una manera sublime. En ese sentido, los poemas para el Día de la Madre permiten transmitir esas emociones con sensibilidad y dulzura.

En este contexto, afloran sentimientos encontrados: desde la nostalgia por la ausencia de una madre hasta la ternura que inspira su amor incondicional. Cada poema encierra una vivencia distinta con la que es posible identificarse.

Compartir poesía durante el Día de la Madre es una alternativa especial para manifestar amor y gratitud hacia quien ha educado con ternura, entrega y afecto.

A continuación, presentamos poemas escritos por autores guatemaltecos contemporáneos, ideales para dedicar durante esta celebración o en cualquier otro momento del año.

Poemas para el Día de la Madre

1. Milagritos cotidianos

No sé si te imaginas

lo que hay detrás de las cosas,

hago milagritos cotidianos

sin ser santa ni devota.

Milagritos cotidianos

para hacerte mejor la vida,

que te parezca más limpia tu ropa

y más rica tu comida.

Que el pollo no esté seco

y las tortillas no estén frías,

que el café no esté muy dulce…

ni muy amarga la vida.

Ligia García y García

2. Susurros en flores

Mi madre decía:

Si alguna vez deseas una hermosa flor,

Un refrescante limón para las tardes de calor

O una simiente:

¡Pídeselo con amor!

Si alguien te ve hablando por ahí

de planta en planta

de flor en flor

pensarán que estás loco,

pero algunos sonreiremos y diremos

¡Qué gran ser!

Ellas también viven,

ríen,

ven vivir.

Mamá, donde quiera que esté

aun le hablo a las flores en su memoria,

Ellas me responden con emoción: Gracias.

Merary Chay

El vínculo entre una madre y sus hijos es simplemente invaluable. (Foto Prensa Libre: Freepik)

3. Madre rural

El agua corre del viejo tablón

y forma un riachuelo

que moja sus pies descalzos.

Se levanta en la madrugada,

enciende la lumbre en el tenamaste,

Comienza su día de agua,

de soles, de cargas, de lágrimas.

Solo un consuelo tiene:

escuchar, en las noches,

el murmullo del sueño de sus criaturas.

Sus años caminan y envejecen.

Hoy, el olvido ahoga.

Vive sola; ya nadie la acompaña

Miguel Tum Ajkot

4. Regazo

Cuánto no sabía antes de ser madre:

Cuánta soledad, cuánta culpa,

cuánto desasosiego, cuánta incertidumbre…

¡Cuánto miedo!

Si pudiera regresar el tiempo, te diría:

Vení, mamá, yo te consuelo.

Marcela Dubón

El amor materno es uno de los más incondicionales que un ser humano puede experimentar. (Foto Prensa Libre: Freepik)

5. Para Martha (fragmento)

Aun siendo mala hierba entre tus flores,

me regaste con paciencia en abundancia,

soslayando con templanza mi arrogancia,

arrebatos que ocultaban mis temores.

Hoy que hace ya algún tiempo que partiste,

me parece que mi pago fue muy pobre,

y el pensar que haría más puede que sobre,

no lo puedo remediar pues ya te fuiste.

Aun así, no siento la tristeza,

porque sé que tu supiste que te amaba,

y entre todas las cosas que me diste,

me heredaste, sobre todo, tu entereza.

Luis Fernando Molina

6. Ella (fragmento)

Si pudiera describirla con palabras,

este conato de poema no me resultaría tan complejo,

porque todo lo que intente plasmar, jamás

se asemejaría a su ser frente al espejo

Quiero hablar de ella,

de sus sueños, de su carisma y amor

de su alma indomable, de su sabiduría

de su fragilidad y sus días tristes

Ella es luz donde quiera que va.

Ella es paz, es una mano siempre extendida,

es dar sin recibir, porque ella siempre protege y cuida

Si pudiera verse desde mis ojos,

sabría que no miento, y repito: que no hay creación más perfecta,

que mis ojos solo buscan perderse en sus pupilas y

que su modestia enamora y acaricia el alma.

Gabriela Roca

En cualquier etapa de la vida, el amor de una madre juega un papel importante en la vida de las personas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

7. Vigencia de la ternura (fragmento)

Para mi madre gestante

la palabra ternura convocaba al camino compartido

ella era todo sonrisa en las calles de manifiesto y tinta

Para la madre analfabeta de mi madre oficinista

la sobrevivencia al dolor era el motivo de la danza de sus huesos

lavaba ropa ajena y planchaba y servía y limpiaba

el pan era sudor y la sonrisa fue siempre una leve posibilidad al caer el sol

La hija oficinista de una madre ya enterrada

aun cree en la ternura como bálsamo universal

cimiento de cualquier paso, caricia abierta al tiempo.

Yo, hijo de la madre oficinista, descubro los anhelos de su madre analfabeta

reafirmo en mis venas la ternura, camino, escribo.

Pablo Sigüenza Ramírez