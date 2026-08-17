Alicia en el país de las maravillas: Disney conmemora 75 años de la película

La película animada Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland) cumplió 75 años y Disney le rindió tributo durante su convención mundial D23, el domingo 16 de agosto del 2026.

El evento, celebrado en Anaheim, California, Estados Unidos, contó con un panel que repasó los 75 años del mundo de las maravillas, desde su estreno en 1951.

El tributo resaltó el legado cultural de este clásico animado de Disney, así como los retos de producción de la travesía psicodélica de Alicia, creada por el escritor británico Lewis Carroll, la cual consolidó un universo que décadas más tarde daría el salto a la acción real.

"Es un clásico de la animación de Disney que ha resistido el paso del tiempo", declaró en un comunicado el diseñador de producción de animación de Disney Michael Giaimo.

La historia de Alicia en el país de las maravillas sigue a una joven curiosa que cae por una madriguera y se adentra en un reino surrealista habitado por personajes excéntricos, como el Sombrerero Loco y el Gato de Cheshire.

La producción inspiró la adaptación de título homónimo estrenada en el 2010, una versión taquillera dirigida por Tim Burton y protagonizada por Mia Wasikowska, Anne Hathaway, Johnny Depp y Helena Bonham Carter.

A aquella exitosa producción, que recaudó US$1,000 millones en taquilla, le siguió Alicia a través del espejo (Alice Through the Looking Glass), estrenada en el 2016.

El homenaje forma parte de los festejos de The Walt Disney Company por el 75 aniversario de la película, que incluirán proyecciones restauradas, exposiciones y colecciones especiales de mercancía conmemorativa para sus seguidores.

Con información de EFE.