Anne Hathaway, Jonas Brothers y Dwayne Johnson son nombrados “Leyendas de Disney”: así fue la ceremonia

Los actores Anne Hathaway y Dwayne Johnson, así como la banda The Jonas Brothers, se consagraron como “Leyendas de Disney” durante el cierre de D23, la mayor convención mundial de Disney.

El último día del evento, celebrado el domingo 16 de agosto en Anaheim, California, Estados Unidos, quedó marcado por la entrega de este reconocimiento dedicado a artistas y personalidades que han dejado huella en la franquicia.

Disney reconoció la trayectoria de Anne Hathaway, quien subió emocionada al escenario para agradecer sus más de tres décadas de carrera ante miles de seguidores que acudieron al lugar.

“Gracias a cada una de las personas que han empleado su tiempo para comprar una entrada a alguna de las películas o proyectos que han mantenido viva mi carrera”, dijo la actriz en su discurso.

La primera aparición de Hathaway en una producción de Disney fue en el 2001 como la icónica Mia Thermopolis en Diario de una princesa, película que en el 2027 estrenará una tercera entrega.

Luego interpretó a Andy Sacks en la exitosa película El diablo viste a la moda, en el 2006, y a la Reina Blanca en la adaptación Alicia en el país de las maravillas, de Tim Burton, en el 2010.

Además, el trío compuesto por Kevin, Joe y Nick Jonas obtuvo el reconocimiento de “Leyendas de Disney” por su participación en la película Camp Rock, cuya primera entrega se estrenó en el 2008.

“Cuando pensamos en este reconocimiento nos viene a la cabeza nuestro trabajo, determinación y el tiempo que le hemos dedicado a esto”, dijeron los hermanos, reunidos sobre el escenario.

El premio de The Jonas Brothers coincidió con el estreno de la tercera película del proyecto, Camp Rock 3, que llegó a la pantalla el 13 de agosto del 2026.

Por su parte, Dwayne Johnson también fue reconocido con el premio tras décadas de trabajar en proyectos de Disney. El más reciente fue la adaptación en acción real de Moana, que se estrenó en julio del 2026.

“Es bonito ser importante, pero más importante es ser buena persona”, dijo Johnson al recibir su reconocimiento.

Al grupo de artistas reconocidos se sumó el compositor Lin-Manuel Miranda, una de las mentes creativas más influyentes de la franquicia por su contribución a la banda sonora de la película colombiana Encanto y a la de Moana, por la que fue nominado al Óscar.

La ceremonia concluyó con un homenaje al director general de The Walt Disney Company, Bob Iger, considerado el responsable de la transformación moderna de la compañía.

Con información de EFE