Dwayne Johnson encuentra en Maui una forma de honrar a su abuelo en el live action de Moana

Inspirado en su abuelo, el gran jefe samoano Peter Maivia, el actor estadounidense Dwayne Johnson interpreta a Maui en la nueva película live action de Moana.

Aunque su abuelo murió cuando Johnson tenía solo 10 años, asegura que su recuerdo y legado lo siguen acompañando y que, cada vez que interpreta a Maui, siente que vuelve a encontrarse con él.

El actor aseguró que el semidiós de Moana nació inspirado en Peter Maivia, un legendario jefe samoano cuya memoria sigue presente en esta nueva versión live action.

"Maui ha estado conmigo durante más de una década. Tener la oportunidad de dar vida a este semidiós más grande que la vida, poderoso, pero a veces también vulnerable, significa muchísimo para mí. Como muchos de ustedes saben —y quizá algunos no—, el personaje estuvo profundamente inspirado en mi abuelo, el gran jefe Peter Maivia", compartió durante CinemaCon, en la presentación de Moana.

Además, recordó que a su abuelo le gustaba tocar el ukelele y cantar sus canciones favoritas, como My Way e I Left My Heart in San Francisco. Añadió que eran muy cercanos y mostró una fotografía de él.

"Voy a levantar esta foto y apuesto a que no voy a poder evitar emocionarme. Su cabello, sus tatuajes… Era un hombre grande, muy poderoso, muy carismático, todo lo que Maui es. (…) Por eso siento una conexión tan profunda, tanto orgullo y gratitud de poder canalizar a mi abuelo, que ya no está, en la pantalla. Me emociona mucho poder mostrárselo al mundo. Creo que cada palabra, cada letra que canta: “You're Welcome”, y cada “chee-hoo”, todo eso es mi abuelo. Esto es para ti, gran jefe", aseguró.

Pero no es la primera vez que Dwayne Johnson se pone en el lugar de Maui, pues el actor ya había prestado su voz al personaje animado en la película estrenada en el 2016.

En esta nueva versión de la historia, con actores, Dwayne Johnson interpreta a Maui y también funge como productor, con el fin de preservar la esencia de la historia y compartir con el mundo la cultura que forma parte de su identidad.

"La animación fue fantástica. Moana y Moana 2 impactaron a familias de todo el mundo de una manera muy positiva. Pero hay algo especial cuando pasas de la animación a la acción real. Realmente son seres humanos: es carne, es sangre, es mío y eso viene desde aquí adentro. Con el live action de Moana podemos mostrar a nuestra gente real de las islas del Pacífico, y eso es algo increíble que me inspira y me conmueve", añadió.

Moana en live action sigue la historia de la versión animada original, en la que Moana, hija del jefe de la isla de Motunui, es elegida por el océano para viajar más allá del arrecife y devolver el corazón de la diosa Te Fiti, robado por Maui miles de años atrás.

La nueva película se estrenó el jueves 9 de julio del 2026 en las salas de cine.