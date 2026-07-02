Camp Rock 3: Disney revela la primera canción y confirma la fecha de estreno de la película

La tercera entrega de Camp Rock está cerca y Disney adelantó la primera canción que formará parte de la nueva producción. Además, anunció las fechas oficiales de estreno en Disney Channel y Disney+.

Camp Rock 3, de nuevo protagonizada por los Jonas Brothers, llegará 18 años después de la primera película de la saga y casi 16 años después de la segunda.

A mes y medio del estreno del nuevo largometraje, Disney presentó un adelanto que incluye imágenes de la nueva generación de personajes y un primer fragmento del sencillo One Beat Away (A un latido de distancia), interpretado por el elenco principal de la película.

“Nací con fuego en las venas, la adrenalina grita mi nombre y es mi momento de brillar. Ya domino los movimientos, la cabeza en alto, clavada en mi posición; mirada al frente, espalda recta, me lo sé de memoria y tengo la vista puesta en la meta”, dicen los primeros versos de la canción.

Según la compañía, One Beat Away, el primer sencillo de Camp Rock 3, interpretado por Liamani y el elenco, ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

Además, en su página oficial, Disney anunció la fecha en que la nueva película se estrenará en el canal de televisión y en la plataforma de streaming.

“Apunta la fecha en tu calendario. El 13 de agosto del 2026 se estrena oficialmente en Disney Channel y estará disponible en Disney+ al día siguiente, el 14 de agosto del 2026”, indica la publicación.

Esta tercera entrega retoma la historia de la banda ficticia Connect 3, integrada por los hermanos Jonas, quienes regresarán al campamento de rock en busca de nuevos talentos para que abran sus conciertos durante su próxima gira musical.

“Cuando el grupo telonero cancela a última hora, Connect 3 organiza un concurso en Camp Rock para encontrar nuevos talentos que actúen en su gira nacional. Sage, una recién llegada, está decidida a ganar y no permitirá que su hermano Desi —un chico con talento, pero muy despreocupado— se interponga en su camino”, adelanta Disney en la descripción del video.

Sin embargo, en el proceso surgirán rivalidades, alianzas, romances y conflictos entre los participantes que marcarán su estadía en el famoso campamento.

“La competencia se intensifica con la participación de Fletch, un guitarrista rebelde y encantador; Rosie, una prodigio del violonchelo; y Cliff, un baterista lleno de energía. A medida que surgen amistades inesperadas, la situación se complica y los campistas deberán decidir si hay algo más en la vida que los focos del escenario”, culmina la sinopsis de la producción.

La nueva película estará protagonizada por Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray) y Kevin Jonas (Jason Gray), y contará con la participación de nuevos campistas: Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie), Ava Jean (Madison) y Sherry Cola (Lark).

Camp Rock 3 se emitirá en Disney Channel el 13 de agosto del 2026 y estará disponible en Disney+ a partir del 14 de agosto del 2026.