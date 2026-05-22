Así funcionará “Reserved”, la opción de Spotify para usuarios con acceso especial a conciertos

La plataforma de música en ‘streaming’ Spotify anunció este jueves un acuerdo con el sello discográfico Universal por el que ofrecerá una herramienta para que los usuarios puedan crear versiones y remezclas de canciones usando inteligencia artificial (IA) generativa.

En un comunicado, las dos empresas dijeron haber firmado unos “acuerdos históricos” sobre licencias que darán lugar a una “herramienta innovadora”, alimentada por tecnologías de IA generativa, que “abrirá vías de ingresos adicionales para los artistas y compositores que den su consentimiento.

La herramienta “permitirá a los fans crear ‘covers’ y ‘remixes’ de sus canciones favoritas de los artistas y compositores que participen”, y se presentará como un servicio de pago complementario para los usuarios de Spotify Premium, indica la nota, que no especifica una fecha concreta.

Las empresas destacaron el impacto de este “modelo de creación” para los artistas y compositores, que podrán obtener ingresos adicionales a los que ya ganaban en Spotify gracias al “valor generado a través de versiones y remezclas con licencia basadas en IA en la plataforma”.

“Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación de los artistas y compositores que participan”, apuntó citado Alex Norström, codirector ejecutivo de Spotify.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Universal Music Group, Sir Lucian Grainge, dijo que la iniciativa está “centrada en los artistas, arraigada en una IA responsable” y vaticinó que “potenciará el crecimiento de todo el ecosistema” musical.

Reservar para los conciertos

La plataforma también lanzará una opción para los amantse de los conciertos de artistas destacados. Se anunció el lanzamiento de “Reserved”, que identifica a los usuarios más comprometidos de un artista y les reserva dos asientos para un concierto.

Spotify ofrece acceso anticipado,pero estos boletos estarían apartados para usuarios específicos en lugar de simplemente dar acceso a una fila de preventa, explica la página de Telemundo. Esto será a través de un acuerdo con Live Nation Enterteinment Inc.

Estos anuncios formaron parte de la presentación de resultados trimestrales de Spotify, que divulgó tener 761 millones de usuarios mensuales activos, de los cuales 293 millones pagan el servicio Premium.

El acceso estará dedicado a usuarios Premium y para evitar las colas virtuales y otros problemas técnicos. La compañía utilizará una combinación de métricas para decidir quién estará en ese grupo.

En el primer trimestre del ejercicio, Spotify tuvo un beneficio operativo de 715 millones de euros (40 % más interanual) e ingresos de 4.500 millones de euros (8 % más interanual), y emitió unos pronósticos favorables que gustaron entre los analistas.

Tras la noticia, las acciones de Spotify se dispararon hasta un 15 % en Wall Street.