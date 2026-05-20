Netflix estrenará “Michael Jackson, el veredicto”, la serie sobre el histórico juicio del cantante

Michael Jackson, el veredicto se estrenará en Netflix el próximo 3 de junio. Esta docuserie describe el juicio histórico de Michael Jackson (Adam Fielding) en 2005, donde fue acusado y absuelto por completo de los 13 cargos de abuso sexual.

Este documental utiliza documentos judiciales reales para mayor precisión. Con Thomas Mesereau como abogado defensor de Michael y Susan Yu también, son capaces de probar las atroces acusaciones sensacionalistas contra Michael Jackson como falsas. Michael Jackson fue absuelto exitosamente de todas las acusaciones.

Narrada por figuras clave que estuvieron presentes en la sala del tribunal, esta completa docuserie de tres capítulos analiza en detalle el juicio de Michael Jackson y su complejo legado. La serie fue la continuación de la película biográfica de Antoine Fuqua y Graham King, Michael.

El proyecto fue dirigido por Nick Green y cuenta con la producción ejecutiva de Fiona Stourton. También participan como productores ejecutivos David Herman y James Goldston. La serie fue producida por Candle True Stories.

Tudum, el sitio oficial de Netflix, explica que los cineastas consideraron volver sobre el juicio dos décadas después de que se desarrollara. El documental fue concebido como un relato histórico enfocado en los hechos presentados durante el proceso judicial.

La serie llega semanas después del lanzamiento de la película "Michael" que habla de la primera parte de la vida de Michael Jackson. Esta película habla de un niño lleno de potencial en los Jackson Five, hasta el éxito mundial, Michael explora la disyuntiva de entre su familia y su arte, en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

Eso es en lo que se centra un filme que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario para promocionar lo que era su séptimo álbum de estudio, Bad.

Por ello, en la película no hay referencia a algunos de los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil, que se destaparon a partir de 1993, o el polémico nacimiento de sus tres hijos.