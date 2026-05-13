Cuándo se estrena “Camp Rock 3” en Disney+ con los Jonas Brothers y nuevos campistas

La tercera entrega de Camp Rock se estrenará en los próximos meses en Disney+, y contará de nuevo con la participación de los Jonas Brothers y otros artistas que se suman al elenco.

Tras 18 años del estreno de la primera película, en junio del 2008, Disney confirmó el lanzamiento de Camp Rock 3 y anunció en sus redes sociales que llegará a su plataforma de streaming en agosto del 2026.

“Todo listo para rockear. Camp Rock 3, agosto en Disney+”, se lee en la cuenta de Instagram de Disney+ Latinoamérica, acompañada de una imagen promocional de la película.

La nueva producción llega 18 años después de la primera película y casi 16 años después de la segunda. Retoma la historia de la banda ficticia Connect 3, integrada por los hermanos Jonas, quienes regresarán al campamento de rock en busca de nuevos talentos para que abran sus conciertos durante su próxima gira musical.

Sin embargo, en el proceso surgirán rivalidades, alianzas, romances y conflictos entre los participantes que marcarán su estadía en el famoso campamento.

“Los recuerdos, la música y los buenos momentos han regresado, y también Kevin, Joe y Nick, para el evento de verano que no te puedes perder: ¡Camp Rock 3! Bienvenidos de nuevo a Camp Rock, mientras una nueva generación de campistas encuentra su voz”, se lee en la sinopsis publicada por Disney junto con el tráiler oficial.

Agrega que la nueva película estará protagonizada por Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray) y Kevin Jonas (Jason Gray), y contará con la participación de nuevos campistas: Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie), Ava Jean (Madison) y Sherry Cola (Lark).

Bajo la dirección de Veronica Rodriguez y con guion de Eydie Faye, Demi Lovato y los Jonas Brothers participan en la producción ejecutiva. El rodaje de esta tercera entrega de Camp Rock se realizó en el 2005 en Vancouver, Canadá, y el primer adelanto oficial se lanzó el 4 de diciembre de ese año.

Camp Rock 3 se emitirá en Disney Channel y estará disponible en Disney+ a partir de agosto del 2026.