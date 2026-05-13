“El Grinch” volvería a la pantalla grande con una nueva película live-action

No es diciembre, pero el mundo ya habla de El Grinch. Universal evaluaría desarrollar una nueva versión de la historia del peculiar personaje verde, esta vez en formato live-action.

La información fue difundida inicialmente por el informante de entretenimiento Daniel Richtman, conocido en redes sociales como Daniel RPK, el lunes 11 de mayo del 2026.

Luego, la noticia comenzó a replicarse en redes sociales, como X, donde la cuenta Popped News publicó: “Universal está desarrollando aparentemente una nueva película live-action de The Grinch”.

La publicación despertó el interés de los seguidores y desencadenó comentarios sobre la necesidad de una nueva versión de El Grinch, que, 26 años después del estreno de la película original, sigue siendo popular en todo el mundo y mantiene su presencia en plataformas de streaming.

De momento, Universal Pictures no se ha pronunciado para confirmar o desmentir el proyecto, por lo que se desconocen detalles sobre la historia, el director, el elenco y las fechas de estreno, así como la certeza de que llegue a concretarse.

Sin embargo, Daniel RPK mantiene un alto grado de credibilidad, pues en los últimos años se ha hecho popular por sus filtraciones sobre películas de Marvel y DC, incluidos adelantos de fechas de estreno de tráilers y la participación de personajes en distintas producciones.

Protagonizada por Jim Carrey, El Grinch se estrenó en el 2000, bajo la dirección de Ron Howard. En el 2001 fue galardonada con el Óscar a mejor maquillaje y peluquería. La película está basada en el libro del Dr. Seuss y se ha convertido en un referente de la temporada navideña.

Años antes de que trascendiera el rumor sobre el nuevo live-action, Jim Carrey ya había descartado su regreso al personaje por medio de un comunicado, en el que aseguró: “No hay verdad en que Jim vaya a retomar su papel como el Grinch en una secuela de El Grinch”.

Más adelante, en el 2022, anunció que evaluaba retirarse de la actuación para priorizar la tranquilidad y espiritualidad de su vida. “Me estoy retirando. Sí, probablemente. Lo digo bastante en serio. Depende”, afirmó.

Ahora, los seguidores permanecen a la expectativa de conocer detalles sobre el posible regreso de El Grinch a la pantalla grande en una nueva versión live-action.