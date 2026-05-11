Chayanne anuncia concierto en Guatemala como cierre de su gira 2026

Como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026, el cantante puertorriqueño Chayanne volverá a Guatemala para deleitar a sus seguidores con un nuevo concierto.

El artista había anunciado presentaciones en México, España y Estados Unidos, del 14 de mayo al 31 de octubre del 2026. Sin embargo, ASA Producciones informó que la gira se extenderá para noviembre con un concierto en Guatemala.

“¿Bailamos otra vez? ¡Chayanne en Guatemala! El próximo 5 de noviembre tendremos a Chayanne con el cierre de su gira Bailemos Otra Vez en Explanada 5. ¡Prepárate y mantente atento a nuestras redes sociales para conocer toda la información del concierto y no quedarte sin entrada!”, anunció la empresa en sus redes sociales.

El evento se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre del 2026 en Explanada 5, 12 avenida y Mariscal Cruz, zona 5, antiguo Estadio del Ejército. Aunque aún no hay información sobre los precios de las entradas, se sabe que estarán a la venta en Ticketasa.gt.

Fecha

Jueves 5 de noviembre del 2026

Hora

Pendiente

Lugar

Explanada 5, 12 avenida y Mariscal Cruz, zona 5, antiguo Estadio del Ejército

Entrada:

Disponibles en Ticketasa.gt. Precio pendiente.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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