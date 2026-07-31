“El diablo viste a la moda 2” ya está disponible en streaming: desde cuándo y dónde se puede ver la película

Tras un exitoso estreno en las salas de cine, El diablo viste a la moda 2 ya está disponible en streaming. Disney+ anunció que la aclamada secuela, que llegó dos décadas después de la película original, forma parte de su catálogo desde el 29 de julio del 2026.

La producción vuelve a explorar el mundo de la moda de la mano de Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel, interpretados nuevamente por los actores originales de la película: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, respectivamente.

Luego de ser la asistente de Miranda (Meryl Streep) en la primera película, estrenada en el 2006, Andy (Anne Hathaway) aparece en la nueva entrega como una exitosa periodista. Sin embargo, el impacto de la era digital en los medios impresos arrasa con su carrera y la de sus compañeros, quienes son despedidos.

Su situación la lleva a reencontrarse con Runway, la revista dirigida por Miranda, quien también enfrenta una crisis e intenta recuperar relevancia, así como con Emily (Emily Blunt), quien ahora es una importante ejecutiva de Dior y su rival en la industria de la moda.

Al elenco se suman actores como Lucy Liu, Kenneth Branagh, Justin Theroux y Simone Ashley, así como figuras de la moda como Donatella Versace, Marc Jacobs, Domenico Dolce, Stefano Gabbana, Naomi Campbell, Heidi Klum y Ashley Graham.

A su paso por las carteleras de cine, El diablo viste a la moda 2 logró una recaudación mundial de US$690.3 millones, de los cuales US$220.6 millones provienen de Norteamérica y US$469.7 millones de los mercados internacionales, según información de Forbes.

La película encantó al público, pero también a la crítica, que le otorgó un 78% de aprobación, según el Tomatometer de Rotten Tomatoes, sitio web estadounidense que recopiló 343 reseñas de críticos certificados.

Con su llegada a la plataforma de streaming de Disney+, la compañía compartió algunos detalles del detrás de cámaras, como las nuevas oficinas de Runway, que fueron construidas ocho veces más grandes que el set utilizado en la primera película.

El diablo viste a la moda 2 está disponible para los usuarios de Disney+ desde el 29 de julio del 2026.