¿Cómo se utilizan en medicina el oro, el incienso y la mirra?

En la mayoría de los pesebres navideños de los últimos dos milenios, puedes encontrar tres regalos.

Cuenta la historia que los Tres Reyes Magos llevaron oro, olíbano -mejor conocido como incienso aromático o francoincienso- y mirra como ofrendas al niño Jesús.

Hoy en día los científicos consideran que los presentes son preciosos por sus beneficios más inesperados.

Los hallazgos clínicos muestran que pueden ayudar a tratar la artritis y el asma, y quizás ayudar a enfrentar una de las peores enfermedades conocidas: el cáncer.

Estudios

Dos de los obsequios, el olíbano y la mirra, están siendo estudiados por el doctor Ahmed Ali, científico de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, por sus propiedades curativas.

Dr Ahmed Ali El doctor Ahmed Ali es un reconocido experto, a nivel mundial, del olíbano somalí.

Ambas son resinas extraídas de plantas y, cuando se solidifican, el olíbano parece pasas doradas, mientras que la mirra parece cristales de color marrón rojizo.

Ali, de origen somalí, es un reconocido experto en olíbano de ese país.

En la escuela de Biociencias de la universidad británica, trata de desarrollar medicamentos para enfrentar una variedad de problemas, desde el cáncer hasta las arrugas.

Ha descubierto que el olíbano somalí tiene un perfil químico diferente en comparación con otros tipos de incienso y puede usarse en una variedad de tratamientos.

“Descubrimos que cuando se extrae una variedad de olíbano somalí, puede usarse para mitigar la metástasis de las células cancerosas in vitro. Es decir, puede detener la propagación del cáncer”, dijo.

La mirra

La mirra también se está estudiando en su laboratorio por sus beneficios contra el cáncer, específicamente un tipo conocido como mirra perfumada.

Getty Images Los científicos están estudiando las propiedades de las tres sustancias para uso médico.

El profesor Richard Clarkson, quien trabajó con Ali en esta investigación, indica que estos descubrimientos podrían ser el gran avance que se necesita en la investigación del cáncer.

“En un sentido general, la identificación de nuevos medicamentos y nuevos agentes que pudieran detener la propagación del cáncer por el cuerpo es muy buscada, pero muy difícil de implementar a nivel clínico“, señala.

Estos estudios clínicos son largos, costosos y complicados, explica.

Pero el profesor asegura que, en el laboratorio, encontrar algo que apunte a las células cancerosas y las mate, sin dañar las células sanas, se considera el Santo Grial.

“Si está buscando una combinación de algo como un extracto de mirra, que se dirige a las células cancerosas y las mata sin dañar las células sanas, con un extracto de incienso, que impide que el cáncer se propague más, entonces eso podría ser una gran combinación“, dijo.

Getty Images El olíbano somalí tiene un perfil químico diferente al de otros tipos de olíbano, indica el doctor Ali.

“Y dada su importancia histórica es realmente interesante”.

Entre los otros beneficios del olíbano somalí, indicó Ali, su laboratorio descubrió que puede usarse para detener la inflamación o hinchazón.

“Puede usarse para ayudar con la artritis. También parece particularmente eficaz para reducir los síntomas de la colitis ulcerosa, una afección inflamatoria intestinal”.

Añadió que el incienso también puede ayudar a prevenir la enfermedad de las encías.

Gran parte de esta investigación aún es reciente y, por ahora, se limita a los laboratorios.

Muchos usos

La doctora Rachael Gillibrand, profesora de historia médica en la Universidad de Aberystwyth, dijo que estaba sorprendida por algunas de las formas en que estas tres sustancias se usaban anteriormente.

Rachael Gillibrand Rachael Gillibrand, profesora de historia médica, indicó que las tres sustancias han tenido históricamente múltiples usos.

“El olíbano no se usaba para una sola cosa. Parece que se utilizaba para varias dolencias diferentes”, dijo.

“La mirra es un poco más interesante: nunca se usa sola, siempre se combina con otras cosas. Se mezcla con otras hierbas como un jarabe y se prescribe para ayudar con el asma”.

Añadió que la mirra también se mezclaba con bayas de enebro y ron como tratamiento para los parásitos en los jóvenes de la época victoriana.

El oro es ligeramente diferente, pero médicamente también tiene sus beneficios.

Según Gillibrand, el padre de la medicina moderna, Hipócrates, recetó oro para su uso en odontología, y siglos más tarde el oro todavía se usa en ese campo en algunas partes del mundo.

“Durante una excavación en Grecia, descubrieron el cráneo de un soldado griego. El soldado había sido herido previamente en una batalla y se había usado hilo de oro para atarle la mandíbula”, agregó.

“Simplemente prueba que estas no eran solo cosas que estaban escritas, en realidad se practicaron”.

Entre la medicina y la religión

El metal precioso también ha jugado su papel en el tratamiento del cáncer.

Getty Images Históricamente, el oro se ha usado en odontología. Su aplicación más obvia ha sido en restauraciones dentales.

Como metal inerte, el oro no reacciona mucho y sus isótopos se utilizan para cargar los tumores antes de las radioterapias, con el fin de absorber los rayos X y hacer que el tratamiento sea más efectivo.

Sin embargo, hace dos milenios, los regalos tenían significados muy diferentes.

Tanto el olíbano como la mirra se han utilizado como incienso y fue como tal que quizás se presentaron al niño Jesús.

La mirra también se utilizó como aceite de embalsamamiento.

Mientras que el oro tenía un precio alto, en gran parte por su aspecto atractivo.

El reverendo Gregory Cameron explicó que los tres regalos también poseen un significado religioso, aunque hay pocas menciones de la natividad en la Biblia.

“Jesús es descrito en el cristianismo con el triple oficio de profeta, sacerdote y rey”, dijo.

“Para que la mirra se adhiera a su rol de profeta, el incienso al de sacerdote y el oro a su papel de rey “.

Y en China

En la medicina tradicional china y ayurvédica (la medicina tradicional india), el olíbano y la mirra se han utilizado para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Así lo señalan los autores del artículo: Seeing the Unseen of the Combination of Two Natural Resins, Frankincense and Myrrh: Changes in Chemical Constituents and Pharmacological Activities (Viendo lo invisible de la combinación de dos resinas naturales, olíbano y mirra: cambios en los constituyentes químicos y actividades farmacológicas), publicado en la revista especializada Molecules, en 2019.

“En la medicina tradicional china, el olíbano y la mirra se han combinado como pares de medicamentos en la misma prescripción durante miles de años, y su combinación tiene un mejor efecto terapéutico sobre las enfermedades que un solo medicamento”.

“Los efectos farmacológicos de la combinación parecen mágicamente poderosos, como antiinflamatorios sinérgicos, anticancerígenos sinérgicos, analgésicos sinérgicos, antibacterianos sinérgicos, activación sanguínea sinérgica, etc”.