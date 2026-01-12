Los mejores lugares para viajar en 2026 según la BBC (y cuáles están en América Latina)

Frente a la siempre de moda Buenos Aires, al otro lado del río, Montevideo ofrece tango, buena carne y arquitectura, además de ser una de las ciudades más verdes de América del Sur.

Este es apenas uno de los lugares que destacamos en esta guía de los mejores destinos para viajar en 2026. Son sitios que ofrecen experiencias increíbles y, al mismo tiempo, aprovechan al turismo para asistir a las comunidades locales, proteger el medio ambiente y preservar su patrimonio cultural.

Para elaborar esta lista recurrimos a periodistas de la BBC, a otros colegas de confianza y a algunas de las principales autoridades mundiales en turismo sostenible, con el fin de identificar lugares que reciben a los visitantes con entusiasmo y donde tu viaje pueda generar un impacto positivo.

A continuación te contamos más sobre 11 de los destinos recomendados por BBC Travel —en orden alfabético—, cinco de los cuales están en América Latina. La lista completa la encuentras al final de este artículo.

1. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Por qué ir: es un año de espectaculares aperturas culturales, además de los nuevos parques temáticos.

Una sensación de entusiasmo se siente en el aire del desierto. Después de años de desarrollo, el Distrito Cultural Saadiyat de la ciudad —un proyecto que comenzó con la apertura del Louvre Abu Dhabi en 2017— finalmente está entrando en su fase final.

El museo de arte digital más grande del mundo, TeamLab Phenomena, abrió recientemente, siguiendo al emblemático Museo Nacional Zayed, donde los visitantes pueden ver cómo eran los anhelos de este país antes de enriquecerse con el petróleo.

El buceo en perlas no se inventó en los Emiratos, pero tiene una enorme historia que contar al respecto. Lo mismo sucede con la influencia del Islam, la difusión del árabe y la visión del padre fundador del país: el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Getty Images El Museo de Historia Natural de Abu Dhabi se enfoca especialmente en el rico patrimonio natural de la Península Arábiga.

Entre la multitud de nuevos museos se encuentra el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, que se erige sobre el Golfo Arábigo como una sucesión de terrones de azúcar gigantes, inspirado en la geología de la región.

Y luego está el tan comentado y largamente retrasado Guggenheim Abu Dhabi, el más grande hasta la fecha. Se espera que la enorme galería de arte moderno abra a finales de 2026 o quizás después.

Más allá de la cultura, Abu Dhabi está duplicando el turismo de parques temáticos. La vasta zona de entretenimiento de Yas Island se está expandiendo, con Warner Bros World Abu Dhabi añadiendo un área de Harry Potter y Yas Waterworld construyendo una megazona adicional de toboganes y atracciones.

También avanzan los planes para el primer Disneyland de Medio Oriente, que estará listo en los próximos años.

Todo es, en este momento, un gran experimento ambicioso, que quedó muy lejos de los patios y fortalezas de arena que una vez definieron la ciudad.

Por Mike MacEacheran

2. Costa de Oregón, Estados Unidos

Por qué ir: nuevas formas de explorar una de las costas más espectaculares de Estados Unidos.

La costa de Oregón se extiende por casi 600 kilómetros —desde los espectaculares acantilados de la garganta del río Columbia en el norte hasta los imponentes bosques de secuoyas en el sur— y es una fascinante mezcla de fuerza y belleza

Las olas salpican densos bosques de hojas perennes, los faros solitarios asoman sobre la niebla y las ballenas migratorias pasan cerca de pequeños pueblos pesqueros.

Oregón es, gracias a un proyecto de ley histórico de 1967, el único estado del país cuya costa entera es libre y pública para todos.

Aunque reciben menos visitas que la costa de California, las playas de arena blanca y los imponentes cabos a lo largo de este tramo de la ruta US-101 son uno de los viajes por carretera imprescindibles de EE.UU.

Getty Images La costa de Oregón está adoptando medidas más amigables para los turistas.

Según Kaitlyn Brajcich, de Sustainable Travel International, aquellos sin transporte propio y dueños de vehículos eléctricos encontrarán más formas de experimentar la zona en 2026.

“Un transbordador ahora conecta Portland con destinos costeros durante la temporada y una creciente red de carga de vehículos eléctricos hace que los viajes por carretera sean más fluidos. Para aquellos que prefieren pedalear, las bicicletas están disponibles en muchas ciudades”, dice Brajcich.

Brajcich agrega que ahora es más fácil conseguir mariscos recién capturados gracias a un nuevo esfuerzo por mantener la captura local, apoyando a las comunidades que durante mucho tiempo han dependido de estas aguas.

Los senderos desmontables colocados sobre la arena y las sillas de playa gratuitas permiten que más visitantes disfruten de la costa.

A su vez, una nueva asociación con Wheel the World mapea el alojamiento y las experiencias inclusivas. Y las estadías de hotel reservadas a través de Every Stay Gives Back apoyan a organizaciones sin fines de lucro ambientales que protegen esta costa.

Por Eliot Stein

3. Costa Rica

Por qué ir: es uno de los lugares más ricos en biodiversidad del planeta y está en la cúspide de un gran cambio.

Los viajeros que visitan este pequeño país de Centroamérica encontrarán una rara convergencia de naturaleza y bienestar. La selva tropical se adentra en las playas vacías, los guacamayos vuelan sobre las calas turquesas y el Pacífico baña una costa que alberga el 2,5% de las especies terrestres conocidas del mundo dentro de una sola península.

Te despertarás con el sonido de los monos aulladores, remarás a través de manglares vivos con bioluminiscencia y practicarás respiración guiada, meditación o yoga antes de caminar hacia las profundidades del Parque Nacional Corcovado.

Los vuelos directos desde la capital, San José, a Puerto Jiménez hacen que sea más fácil llegar a esta remota esquina, justo cuando la conservación está cobrando ritmo.

Getty Images Costa Rica combina el verdor de la selva tropical con sus aguas turquesa.

En 2026, las ONG locales y los socios nacionales planean ampliar las áreas protegidas tanto en tierra como en agua, fortaleciendo los corredores de jaguares en la selva tropical y aumentando las protecciones para los tiburones migratorios en alta mar.

Las escuelas de surf gestionadas por la comunidad, los retiros holísticos y los alojamientos ecológicos están aprovechando este momento, ofreciendo una combinación de aventura, bienestar y turismo sustentable.

El Lamangata Surf Resort, por ejemplo, se alimenta de energía solar y recicla las aguas residuales, mientras que Blue Osa Yoga Retreat ejecuta un programa Save the Sea Turtles en asociación con la organización sin fines de lucro Osa Conservation.

La península de Osa invita a los viajeros a reducir la velocidad y conectarse con la atracción elemental del océano mientras ayuda a protegerlo.

En un mundo sobrecargado de turismo, esta costa salvaje muestra que el lujo y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

Por Pier Nirandara

4. Guimarães, Portugal

Por qué ir: es la cuna de Portugal y Capital Verde de Europa 2026.

A solo 65 km de Oporto, Guimarães pasa sorprendentemente desapercibida para una ciudad considerada la cuna de Portugal en el siglo XII y su primera capital.

Su centro medieval, bellamente conservado, es un laberinto de plazas y calles empedradas salpicadas de grandes palacios y restaurantes con terrazas, que van desde locales con estrellas Michelin hasta bares de comida informal y cerveza artesanal.

A pocos minutos en coche, el cercano yacimiento de Citânia de Briteiros es un impresionante asentamiento antiguo en la cima de una colina que data del siglo IX a.C.

Getty Images Guimarães fue la primera capital de Portugal, pero también es una de sus ciudades universitarias más antiguas.

Pero Guimarães no es una pieza de museo. La ciudad tiene una energía juvenil y creativa debido a que se trata una de las ciudades universitarias más antiguas de Portugal, con casi la mitad de la población menor de 30 años.

La cultura contemporánea convive con sus calles medievales: las galerías futuristas construidas para su título de Capital Europea de la Cultura de 2012 se mezclan con museos en antiguos claustros y lugares hipsters en fábricas abandonadas.

En 2026, Guimarães celebra tanto los 25 años de estatus de Patrimonio Mundial de la Unesco como su nuevo título de Capital Verde de Europa, reconocimiento de dos décadas de trabajo de sostenibilidad a lo largo de toda la ciudad.

Es una ciudad con visión de futuro, tranquila y segura, y una de las más gratas sorpresas de Europa para 2026.

Por Norman Miller

5. Islas Hébridas, Escocia

Por qué ir: un boom de whisky, círculos de piedra antiguos, playas de arena blanca y calidez de la gente del lugar.

Dispersas a lo largo de la salvaje costa atlántica de Escocia, las islas Hébridas han atraído durante mucho tiempo a los viajeros por sus sitios sagrados, playas de náuflagos y comunidades muy unidas.

Ahora, las islas Hébridas tienen mucho más para presumir.

En el extremo norte de las Hébridas Exteriores, la isla de Lewis está inaugurando un centro de visitantes largamente esperado para las Piedras de Calanais, el místico círculo de piedras en forma de cruz que antecede a Stonehenge.

Por primera vez, el organismo Historic Environment Scotland solicitará a los visitantes una tarifa de acceso, lo que ayudará a resguardar 5.000 años de historia neolítica.

Loop Images/Universal Images Group via Getty Images Al castillo medieval de Kisimul solo se puede llegar en barco.

Al sur, aterrizar en la inusual pista sobre la playa en el Aeropuerto de Barra todavía se siente como retroceder en el tiempo. La isla de bahías calcáreas y el castillo medieval de Kisimul tiene ahora su primera destilería de whisky, colocando el pequeño pueblo de Borve en el mapa global de licores.

El whisky ya está en el ADN de las Hébridas del Sur y la demanda por el famoso single-malt escocés continúa manteniendo activa a la isla. En 2026 llegarán dos nuevas destilerías, ascendiendo el número a 14 en toda la isla.

El primero en abrir será Laggan Bay Distillery de los cerebros detrás de otras marcas de licores escocesas establecidas como Rosebank, Glengoyne y Edinburgh Gin. Más adelante, los visitantes podrán explorar la destilería Portintruan, donde el imperio de lujo francés LVMH ha abierto Ardbeg House, el primer hotel inversivo con temática de whisky.

Por si esto fuera poco, da la sensación de que las islas Hébridas son el ejemplo perfecto de la conmovedora hospitalidad escocesa. Y si estás pensando en visitar, reserva con anticipación para Fèis Ìle, el festival anual de whisky de Islay, en mayo.

Por Mike MacEacheran

6. Ishikawa, Japón

Por qué ir: artesanías tradicionales y sake galardonado.

En Año Nuevo de 2024 un terremoto de magnitud 7,6 devastó la remota península japonesa de Noto, en la prefectura de Ishikawa. Dos años después, los líderes locales están instando a los visitantes a regresar para ayudar a apoyar la renovación de la zona.

En el sur, la ciudad de Kanazawa está a solo un viaje en tren bala de Tokio y es el hogar de Kenrokuen, uno de los jardines más famosos de Japón, así como un próspero mundo de artesanías tradicionales. Los viajeros pueden entrar en talleres de pan de oro y probar a hacer sus propias piezas de Kaga Yuzen teñidas con seda.

Pero es más al norte, en Noto, golpeado por el terremoto, donde los visitantes pueden ver la mayor diferencia. Aquí, las “posadas de granja” invitan a los huéspedes a unirse a actividades estacionales como la plantación de arroz y con las ganancias ayudan a mantener a las familias y los arrozales en terrazas centenarias de Shiroyone Senmaida.

Getty Images Uno de los famosos y tradicionales jardines de Ishikawa.

La península de Noto es conocida en todo Japón por sus mariscos, lacas Wajima-nuri centenarias y sake galardonado elaborado por el legendario Noto toji (maestros cerveceros).

Muchas cervecerías locales están operativas de nuevo gracias a esfuerzos como el proyecto Don’t Stop the Noto Sake, que canaliza los ingresos a aquellas dañadas por el terremoto.

Los visitantes que se alojan en posadas familiares, comen en restaurantes locales reabiertos o compran artesanías tradicionales locales están ayudando a mantener vivas las tradiciones únicas de Ishikawa en un momento en que están en riesgo.

Es una oportunidad de estar con las comunidades que reconstruyen sus hogares y patrimonio cultural, asegurando que esta región histórica prospere para las generaciones venideras.

Por Mizuki Uchiyama

7. Loreto, Baja California Sur, México

Por qué ir: aguas ricas en vida silvestre, islas desérticas y aventuras dirigidas por la conservación.

A medida que se acerca el 30 aniversario del Parque Nacional de la Bahía de Loreto, su historia de conservación se hace más profunda. El parque protege más de 200.000 hectáreas del Golfo de California —hogar de ballenas azules, tortugas marinas y colonias de leones marinos de California— y sigue siendo una de las victorias ambientales más influyentes de México.

Ahora, la región está ampliando sus áreas protegidas. Dos nuevos parques nacionales, Nopoló y Loreto II, están en cuidadoso desarrollo, abriendo miles de hectáreas de cañones y manglares del desierto y corredores de vida silvestre para que los viajeros los exploren.

Getty Images En Loreto es posible navegar en kayak en excursiones lideradas por antiguos pescadores que hoy son guías naturalistas capacitados.

Pero el atractivo de Loreto va más allá de sus paisajes. Aquí, la conservación se entrelaza en la vida diaria. Antiguos pescadores, ahora guías naturalistas capacitados, lideran viajes en kayak y salidas de avistamiento de ballenas a modo de ciencia ciudadana.

Los visitantes pueden ayudar a identificar ballenas azules migratorias, unirse a limpiezas costeras o participar en festivales anuales de conservación que llenan la plaza de música, comida y narración de historias.

Para vincular con la comunidad, los grupos y cooperativas locales organizan caminatas guiadas por el desierto y cenas comunitarias donde los viajeros comparten mariscos recién capturados con familias y artesanos.

Con su misión histórica, calles encaladas y la cordillera de la Sierra de la Giganta que se eleva detrás de ella, Loreto se siente un pueblo pequeño íntimo y, a la vez, majestuosamente expansivo, un lugar donde los visitantes pueden unirse a una historia esperanzadora de ecosistemas que se recuperan y comunidades que lideran el camino.

Por Diane Selkirk

8. Montenegro

Por qué ir: la deslumbrante bahía de Kotor y el desierto virgen.

Uno de los estados soberanos más jóvenes del mundo, Montenegro, celebra su vigésimo cumpleaños en 2026.

Con una población de menos de 650.000 personas y un mosaico de influencias ilirias, romanas, otomanas y yugoslavas, esta nación balcánica se ha dado a conocer principalmente por su litoral.

Se destaca en particular por la magnífica bahía de Kotor, de tipo fiordo, con sus bien conservados puestos venecianos y antiguos cascos amurallados. Sus destinos en la costa adriática son cada vez más populares entre los viajeros que buscan alternativas a las concurridas y de moda costas de la vecina Croacia.

Getty Images La deslumbrante bahía de Kotor es uno de los principales atractivos de Montenegro.

Sin embargo, pocos visitantes exploran el interior de este país, donde las llanuras de los ríos se transforman en escarpados acantilados kársticos y picos desafiantes.

Lo más destacado incluye la antigua capital real de Cetinje, donde un conjunto de monasterios, palacios y museos proporcionan una visión de la historia del país, y el punto de interés de biodiversidad del lago Skadar, una de las reservas de aves más importantes de Europa, con unas 280 especies.

No obstante, las espectaculares montañas de Montenegro son el verdadero atractivo. La cordillera Prokletije es uno de los pocos desiertos que sobreviven en el continente europeo, un lugar de picos irregulares, bosques densos y lagos glaciares donde habitan lobos y osos.

También tiene rutas de senderismo, incluida una sección de los Picos de los Balcanes, una ruta de senderismo de 192 km que también pasa por Albania y Kosovo, y que tiene como objetivo utilizar el turismo sostenible para detener el abandono de las comunidades montañosas remotas y generar ingresos para sus residentes.

Por Shafik Meghji

9. Santo Domingo, República Dominicana

Por qué ir: vive la energía festiva de una ciudad renovada.

En 2026 Santo Domingo está listo para celebrar. Seleccionada para albergar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe del 24 de julio al 8 de agosto, la ciudad europea más antigua de las Américas se está preparando para una afluencia de atletas de 37 países que participarán en el 100º aniversario de la competencia.

Y la ciudad ha estado ocupada preparándose.

En 2025 la zona colonial del siglo XVI fue sometida a una importante renovación que incluyó la restauración de 15 fachadas patrimoniales y 11 calles empedradas.

El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte también fue modernizado. Ahora, por ejemplo, cuenta con una senda de pavimentación táctil para guiar a los visitantes con discapacidad visual, como parte de un esfuerzo para hacer que tanto los Juegos como la ciudad sean más inclusivos.

Getty Images La playa Boca Chica es una de las más codiciadas de República Dominicana.

Los visitantes deben explorar las playas de arena blanca cercanas de la ciudad y la escena musical de clase mundial.

Santo Domingo es el corazón de la cultura del merengue y la bachata, que proporciona una banda sonora palpitante para su celebración del carnaval en febrero y el Festival de Merengue.

El festival Isle of Light regresa en marzo, y tras una pausa de 10 años, hace su tan esperado regreso el Presidente Festival, uno de los eventos musicales más emblemáticos de América Latina, que reúne a destacados talentos dominicanos y latinoamericanos.

Las nuevas inauguraciones de lujo para 2026 incluyen el Hyatt Place Santo Domingo Piantini y el recientemente estrenado Ocama, un hotel solo para villas con vistas a la bahía de Rincón en la verde península de Samaná.

Ocama ahora organiza traslados chárter en helicóptero desde Santo Domingo a la provincia de Samaná, un antiguo refugio pirata cuyas calas, selvas tropicales y aguas turquesas fueron declaradas Provincia de Ecoturismo en mayo de 2025.

Por Eva Sandoval

10. Uruguay

Por qué ir: lagunas repletas de flamencos, buena carne y sostenibilidad.

Ubicado entre Brasil y Argentina, Uruguay es uno de los países más pequeños de América del Sur, atrapado entre las dos más grandes del continente. A pesar de su modesto tamaño, esta nación ofrece una deslumbrante variedad de atractivos naturales, arquitectura colonial y dunas golpeadas por el viento.

Por eso, se ha convertido silenciosamente en uno de los destinos más progresistas de la región.

El país genera el 99% de su electricidad a partir de fuentes renovables, es calificado como uno de los lugares más seguros para los viajeros LGBTQ+ y su campaña Uruguay Natural alienta a los visitantes a respetar el medio ambiente mientras apoyan a las comunidades locales.

AFP via Getty Images A Cabo Polonio, una de las playas más famosas de Uruguay, solo se puede llegar en unos camiones autorizados, para así proteger las dunas.

Más de la mitad de los aproximadamente 3,5 millones de residentes de Uruguay viven en Montevideo, la vibrante capital que da la sensación de un balneario a pesar de ser un concurrido puerto.

Aunque durante mucho tiempo fue eclipsada por Buenos Aires, justo al otro lado del Río de la Plata, Montevideo es también uno de los lugares de nacimiento del tango, hogar de buena carne y cuna del carnaval más largo de América del Sur, que dura al menos 40 días, de enero a marzo.

Más allá de la capital, la ciudad de Colonia del Sacramento —fundada por los portugueses— es un tesoro arquitectónico, y entre los fértiles pastizales del campo uruguayo se produce una de las mejores carnes del planeta.

La costa de Uruguay está salpicada de buenas playas, lugares de surf, pueblos de fiesta y de pescadores, sin mencionar las lagunas llenas de flamencos como la de Rocha y la Garzón, además de las dunas de arena de Cabo Polonio.

Por Shafik Meghji

11. Valle de Colchagua, Chile

Por qué ir: vino, gauchos y observación de estrellas.

Dos horas al sur de Santiago de Chile se extiende el Valle de Colchagua, que va desde los Andes cubiertos de nieve a lo largo de la frontera argentina hasta el Pacífico, siguiendo el corredor tallado por el río Tinguiririca.

Si bien muchos viajeros simplemente aterrizan en Santiago de camino a la Patagonia o Atacama, desde la capital es posible emprender un paseo por carretera de varios días para descubrir haciendas históricas, rutas de senderismo con paisajes espectaculares y el corazón de la famosa escena del vino chileno.

Mucho antes de que Vik —el lujoso viñedo-hotel del valle— fuera nombrado la mejor bodega del mundo en 2025, las fincas de Colchagua como Viu Manent, Los Vascos, Casa Silva y MontGras ya atraían visitantes para degustaciones recreativas.

Montes Wines La Ruta del Vino de Chile abarca cinco valles en el centro del país.

La cultura culinaria de Colchagua ocupa un lugar central y que puede comprobarse en lugares como Fuegos de Apalta, el templo aireado y soleado del chef Francis Mallmann, donde prepara platos asados al fuego en medio de los viñedos de la bodega Montes.

Los viajeros también pueden dormir entre los viñedos en Clos Apalta. La propiedad de la familia enóloga Lapostolle cuenta con 10 villas modernas que sobresalen de una ladera de una montaña y parecen flotar sobre las laderas históricas cubiertas de viñedos de Carménère, Cabernet y Syrah.

Vino aparte, hay mucho que ver y hacer en el corazón gaucho de Chile. Desde rodeos hasta observación de estrellas (incluso en el Observatorio Cerro Chamán). Pueblos como Santa Cruz y Lolol son el hogar de animados mercados y casas señoriales de adobe de la época colonial española.

Este año se cumple el 30º aniversario de las Rutas del vino chileno, un circuito que permite degustar comida y vino de clase mundial y conocer una cultura que invita a los visitantes a relajarse, tomar sol y quedarse un poco más.

Por Alexandra Marvar

Lista completa de los 20 mejores destinos turísticos de 2026

Abu Dhabi Argelia Costa de Oregón, EE. UU. Costa Rica Filadelfia, Estados Unidos Guimarães, Portugal Ishikawa, Japón Islas Cook Islas Hébridas, Escocia Islas Komodo, Indonesia Loreto, Baja California Sur, México Montenegro Oulu, Finlandia Phnom Penh, Camboya Samburu, Kenia Santo Domingo, República Dominicana Uluru, Australia Uruguay Valle de Colchagua, Chile Valle de Slocan, Columbia Británica, Canadá

