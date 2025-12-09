Celebración de la Virgen de Guadalupe: recomendaciones de Emetra para el tránsito este viernes 12 de diciembre del 2025

Este viernes 12 de diciembre se efectuarán distintas actividades para celebrar a la Virgen de Guadalupe, tanto en la Ciudad de Guatemala como en otras localidades.

En la zona 1 capitalina se llevarán a cabo actos religiosos y actividades en los alrededores del Santuario de Guadalupe.

Según Amílcar Montejo, vocero de la dirección de tránsito de Emetra, desde el jueves 11 habrá ventas en el perímetro, aunque estarán habilitados algunos carriles. Sin embargo, a partir de las 20 horas de ese día se cerrará por completo el tramo.

El viernes permanecerá cerrado el sector comprendido entre la avenida Elena y la 3ª avenida. “Desde la 9ª calle A hasta la 7ª calle estará cerrado”, detalló Montejo. El sábado 13 ya no habrá ventas en el lugar.

Rutas alternas en zona 1

Montejo recomendó a quienes no participarán en la celebración considerar las siguientes rutas alternas:

Cercanías del parque Colón, zona 1

Alrededores del Centro Cívico, zona 1

Calle Martí, zona 2

Periférico, zona 11

Recorrido procesional en zona 1 por la celebración de la Virgen de Guadalupe. (Foto Prensa Libre: cortesía Amílcar Montejo)

Recomendaciones generales