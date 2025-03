Blue Ghost: La nave espacial privada de EE. UU. que se posó con éxito en la Luna

El pasado 2 de marzo se anunció el alunizaje de la nave espacial Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace. De acuerdo con información de la NASA, su lanzamiento tuvo lugar el 15 de enero desde el Centro Espacial Kennedy.

“Este increíble logro demuestra cómo la NASA y las empresas estadounidenses están liderando el camino en la exploración espacial para el beneficio de todos”, afirmó Janet Petro, administradora interina de la NASA.

Esta misión se convirtió en la segunda en lograr este hito y la primera que logra alunizar en vertical. Según datos de la NASA, la Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace viajó más de 4.5 millones de kilómetros, transmitió más de 27 gigabytes de datos y brindó soporte a varias operaciones científicas.

El ente científico afirma que la ciencia y la tecnología detrás de estas misiones preparan el camino para inspirar a las nuevas generaciones para exploraciones futuras.

La Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace alunizó cerca de Mons Latreille, una formación volcánica del Mare Crisium, en la cara noreste de la Luna.

"Alunizaje perfecto, llegamos a la Luna", exclamó un ingeniero desde el control de la misión en Austin, Texas, al tiempo que todo el equipo estalló de alegría.

El presidente ejecutivo de la empresa, Jason Kim, confirmó que la aeronave estaba "estable y en vertical", en comparación con la nave de la primera misión privada realizada en febrero, que se posó de lado.

"¡Estamos en la Luna!" celebró Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Apodada Ghost Riders in the Sky (Jinetes fantasma en el cielo), como una vieja y popular canción country estadounidense, la misión forma parte de la colaboración entre la NASA y sus socios de la industria para reducir costes y apoyar Artemis, el programa diseñado para volver a enviar astronautas a la Luna.

Este módulo de descenso dorado, del tamaño de un auto pequeño, fue lanzado en enero a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, de Elon Musk. Durante su viaje de 45 días, fue capturando imágenes impresionantes del la Tierra y su satélite.

Blue Ghost lleva diez instrumentos científicos, incluido uno para analizar el suelo lunar, otro para probar la computación tolerante a la radiación y un sistema de navegación basado en GPS.

Diseñado para funcionar durante un día lunar completo (14 días terrestres), se espera que Blue Ghost capture imágenes de alta definición de un eclipse total el 14 de marzo, cuando la Tierra bloquee el Sol del horizonte de la Luna.

El 16 de marzo grabará una puesta de sol lunar y ofrecerá detalles sobre cómo el polvo levita sobre la superficie bajo la influencia solar, creando el misterioso resplandor del horizonte lunar documentado por primera vez por el astronauta de Eugene Cernan, de la misión Apolo.

La llegada de Blue Ghost será seguida el 6 de marzo por la misión IM-2, de la compañía tejana Intuitive Machines, con su módulo de aterrizaje Athena.

El año pasado, Intuitive Machines hizo historia como la primera empresa privada en lograr un alunizaje suave, aunque el momento se vio empañado por un percance.

Al descender demasiado rápido, uno de los pies del módulo de aterrizaje se enganchó en la superficie lunar, volcándolo y haciendo que quedara de lado, lo que limitó su capacidad de generar energía solar y acortó la misión.

Pero esta vez, la empresa dice que ha realizado mejoras claves en el módulo de aterrizaje con forma hexagonal, el cual tiene perfil más alto y delgado que Blue Ghost y la altura aproximada de una jirafa adulta.

Athena partió el miércoles a bordo de un cohete de SpaceX, tomando una ruta más directa hacia Mons Mouton, el sitio de alunizaje más al sur al que jamás se haya apuntado.

Lleva un ambicioso conjunto de cargas útiles, incluido un dron único capaz de saltar y diseñado para explorar pasajes subterráneos de la Luna tallados por antiguos flujos de lava, un taladro que puede cavar casi un metro debajo de la superficie en busca de hielo y tres vehículos exploradores.

Grace, el dron saltarín bautizado así en honor a la pionera de la informática Grace Hopper, bien podría robarse el espectáculo si logra demostrar que puede navegar por el escarpado terreno lunar.

Watch Firefly land on the Moon! After identifying surface hazards and selecting a safe landing site, #BlueGhost landed directly over the target in Mare Crisium. A historic moment on March 2 we'll never forget. We have Moon dust on our boots! #BGM1 pic.twitter.com/02DQJzn0hL