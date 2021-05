Científicos hallan ‘punto débil’ del coronavirus

Imagen de microscopio electrónico de transmisión del virus de Covid-19. Foto: CDC.

Científicos de la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, en colaboración con académicos de las universidades de Berna y Cork, hallaron un ‘punto débil’ del covid-19 sobre su multiplicación.

La idea del punto débil encontrado es que atacándolo se podría eliminar la posibilidad de que se multiplique en el organismo humano.

El estudio ‘Structural basis of ribosomal frameshifting during translation of the SARS-CoV-2 RNA genome’ revela las interacciones entre el genoma viral y el ribosoma celular en el proceso de contagio por covid-19. Asimismo, se presentó la estructura de un ribosoma de mamífero con covid-19.

Lea además: 8 nuevas producciones que desconocías llegan a Netflix esta semana

“Nuestros resultados proporcionan una descripción mecanicista del cambio de multiplicación que se produce durante la traducción del genoma del SARS-CoV-2 y revelan las características que pueden ser explotadas por el virus para controlar con precisión el cálculo de las proteínas virales en diferentes etapas de la infección”, señala el artículo.

Lea también: Así podrían dividir Bill Gates y Melinda su increíble fortuna, luego de anunciar su divorcio

Además, los experimentos bioquímicos validaron las observaciones estructurales y revelaron características mecánicas y reguladoras que influyen en la eficiencia de la multiplicación del virus.

* En alianza con Forbes México, artículo de Forbes Staff