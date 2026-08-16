Cinturón de Fuego del Pacífico: qué es y cuál es la razón por la que en esta zona ocurren tantos terremotos y erupciones

En las últimas semanas, Venezuela, Colombia e Indonesia han registrado fuertes terremotos con pocos días de diferencia, lo que ha popularizado nuevamente el término “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Pero ¿qué es exactamente y por qué concentra la mayoría de los sismos y volcanes del mundo?

El Cinturón de Fuego, también llamado Anillo de Fuego, es una zona en forma de herradura que bordea prácticamente todo el océano Pacífico a lo largo de unos 40 mil kilómetros, según BBC Mundo. Conecta países tan distintos como Chile, Colombia, México, Guatemala, Estados Unidos, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, entre muchos otros.

De acuerdo con el Instituto Smithsoniano, citado por Infobae, no existe una frontera oficial para esta región, ya que su definición responde más a un uso divulgativo que a un límite tectónico exacto.

Por qué tiembla tanto en la zona del Cinturón de Fuego

La explicación tiene que ver con la forma en que se mueven las placas tectónicas, las enormes piezas rígidas que conforman la corteza terrestre. En el Cinturón de Fuego, varias de estas placas —entre ellas, la del Pacífico, Nazca, Cocos, Caribe, Norteamericana y Filipina— convergen, chocan y se deslizan entre sí.

Diego Castro, de la Unidad de Sismología y Geofísica del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó a Prensa Libre que se trata de "una región donde predomina una interacción de una placa con otra, de carácter convergente, es decir que las placas están chocando, y debido a las diferencias entre cada una de las placas, estas se subducen o se introducen debajo de la otra".

Ese proceso, conocido como subducción, produjo el terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia, donde la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Suramericana, según detalló a Infobae el geólogo Andrés Folguera, de la Universidad de Buenos Aires. El mismo fenómeno explica buena parte de la actividad sísmica que se registra a lo largo del Pacífico, incluida Centroamérica.

Se estima que en el Cinturón de Fuego ocurre el 90% de los sismos del planeta y cerca del 80% de los terremotos más grandes.

El Cinturón de Fuego no tiene una frontera oficial, sino que es una denominación utilizada para describir una extensa zona de actividad tectónica. (Foto Prensa Libre: EFE/ Carlos Ortega)

Concentración de volcanes

La misma dinámica de choque y fricción entre placas que provoca los terremotos también da origen a la actividad volcánica. Cuando una placa se hunde bajo otra, el roce genera calor suficiente para fundir roca y formar magma, que luego asciende hacia la superficie.

Por eso, el Cinturón de Fuego no solo es la zona sísmica más activa del mundo, sino también la de mayor actividad volcánica. Según el Programa de Vulcanismo Global del Instituto Smithsoniano, allí se ubican 687 volcanes con actividad registrada durante el Holoceno, lo que equivale a cerca del 57% de los volcanes activos del planeta. Además, alrededor del 68% de las erupciones confirmadas desde 1960 ha ocurrido en esta franja.

¿Se puede predecir un gran terremoto?

Ni la tecnología actual ni el conocimiento científico permiten anticipar con exactitud el día, la hora y el lugar de un terremoto de gran magnitud. Existen sistemas de monitoreo que permiten identificar fallas activas, estimar probabilidades y vigilar la acumulación de tensión en las placas, señala Infobae.

Países expuestos a esta actividad, como Japón, Chile y México, han desarrollado redes de sensores, códigos de construcción estrictos y protocolos de evacuación para reducir el impacto de futuros sismos y erupciones volcánicas, de acuerdo con el mismo medio.