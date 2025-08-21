¿Cuáles son las fases de la Luna en septiembre del 2025 y a qué hora serán visibles en Guatemala?

Todas las fases de la Luna ofrecen un espectáculo distinto. El astrónomo guatemalteco Edgar Castro explica que cada una forma parte del ciclo lunar, el cual dura alrededor de 29.5 días. En total, son ocho fases principales. Sin embargo, las más importantes son: Luna llena, cuarto menguante, Luna nueva y cuarto creciente.

Según el sitio Star Walk, cada una muestra un nivel distinto de iluminación del satélite de la Tierra. El ciclo inicia con la fase de Luna nueva. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés), este es el momento en que el satélite luce invisible.

Posteriormente, ocurre la fase de cuarto creciente. Según la NASA, durante esta fase se observa una pequeña franja plateada de la Luna, la cual se forma cuando la mitad iluminada del satélite está principalmente orientada en dirección opuesta a la Tierra. Esta fase da paso a la Luna llena, cuando se observa el mayor porcentaje de iluminación.

Después visualizamos el cuarto menguante. “La Luna está casi de regreso al punto en su órbita donde su lado diurno mira directamente al Sol, y todo lo que vemos desde nuestra perspectiva es una delgada curva”, describe la NASA. Finalmente, apreciamos de nuevo la Luna nueva y el ciclo comienza una vez más.

¿Cuándo observaremos cada una de las fases en septiembre del 2025?

De acuerdo con Castro, estas serán las fechas y horas en que podrá apreciarse cada una de las fases de la Luna: