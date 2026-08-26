¿Cuándo es el último eclipse lunar del 2026?: horario de inicio, consejos para disfrutarlo y dónde seguirlo

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¿Cuándo es el último eclipse lunar del 2026?: horario de inicio, consejos para disfrutarlo y dónde seguirlo

La luna transformará su color habitual durante el eclipse lunar parcial que cerrará el calendario de eclipses de este año. Esto debe saber para disfrutarlo.

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FOTODELDÍA AME9976. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 03/03/2026.- Evolución del eclipse total de luna este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). Un eclipse lunar total dejó una 'Luna de sangre' que será visible durante aproximadamente una hora desde el este de Asia hasta América central y del norte. EFE/ Bienvenido Velasco

Evolución del eclipse total de luna este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). (Foto Prensa Libre: EFE/ Bienvenido Velasco)

Guatemala podrá ser testigo de uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes: un eclipse lunar que, en esta ocasión, será parcial. En este evento, el color del satélite natural se transformará con el paso de los segundos.

Durante el eclipse, el tono blanco brillante de la luna se irá transformando en anaranjado y cubrirá así casi toda su cara visible desde la Tierra. Este fenómeno podría observarse en todo el territorio, dependiendo del clima, según expertos.

En una entrevista anterior, el director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, compartió que el eclipse tendrá una magnitud umbral del 93%, con lo que rozará la totalidad, por lo que será un evento interesante de observar.

El eclipse llegará la noche de este 27 de agosto para Guatemala y el resto de Centroamérica, mientras que en otras partes del mundo se verá el 28 de agosto. La NASA resalta que el eclipse podrá ser visible en parte de América, Europa, África y Asia occidental.

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AME615. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 17/09/2024.- Una mujer observa por un telescopio el eclipse lunar parcial este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala destaca que el fenómeno comenzaría aproximadamente a las 19 horas y avanzaría hasta su punto máximo, previsto para las 22.15 horas.

En el punto máximo, según el Insivumeh, el 93% de la cara visible de la luna será cubierto por la sombra de la Tierra. El eclipse concluiría alrededor de la 1 hora del 28 de agosto.

El eclipse ocurre cuando la luna, el Sol y la Tierra se alinean. Según la NASA, este ocurre cuando la Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol, lo que hace que la sombra terrestre se proyecte sobre la cara visible del satélite natural y cambie su brillo a un tono anaranjado.

Al ser parcial, solo una parte de la Luna cambiará de color, mientras que el resto conservará su aspecto habitual, según explica la NASA. Esto se debe a que la alineación de los astros ocurre de forma imperfecta, lo que hace que el satélite natural pase solo por una parte de la umbra terrestre.

Recomendaciones para ver el eclipse lunar

Los expertos destacan que para observar este fenómeno no se necesita equipo especial; sin embargo, emiten una serie de recomendaciones para disfrutar del evento astronómico:

  • Tener a la mano binoculares o un telescopio para apreciar mejor el eclipse
  • Buscar espacios alejados de luces intensas, como las del alumbrado público
  • Abrigarse adecuadamente
  • Llevar una sombrilla si se planea permanecer en un espacio al aire libre

Asimismo, podrá seguir la transmisión en vivo de este fenómeno a través de Prensa Libre este jueves 27 de agosto por la noche.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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