Eclipse lunar 2026: datos que debe conocer para disfrutar de este evento y el calendario de eclipses del 2027

Durante siglos, la Luna ha despertado la curiosidad y fascinación de la humanidad, principalmente cuando se alinea con el Sol y la Tierra y cambia temporalmente su aspecto. El calendario de eclipses del 2026 cerrará con uno de los espectáculos visuales favoritos de los astrónomos: un eclipse lunar parcial.

Este fenómeno astronómico llegará la noche del próximo 27 y la madrugada del 28 de agosto en algunas regiones del mundo y dejará ver un tono anaranjado en parte del satélite natural mientras avanza hasta su punto máximo.

En Guatemala y el resto de Centroamérica, este fenómeno podrá apreciarse únicamente durante la noche del 27 de agosto, según el director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro.

Para el 2027 habrá al menos tres eclipses lunares. Conozca más datos sobre este evento:

¿Cómo se origina un eclipse lunar?

Los eclipses lunares ocurren durante la fase de luna llena. En esta fase, la Tierra se alinea entre la Luna y el Sol, lo que hace que la sombra terrestre se proyecte sobre la superficie del satélite natural y que este se oscurezca o se tiña de un color anaranjado o rojizo durante unas pocas horas, dependiendo del tipo de eclipse, según la NASA.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Este tipo de eclipse ocurre cuando los tres astros —el Sol, la Tierra y la Luna— convergen en una alineación imperfecta, lo que provoca que solo una porción del satélite ingrese en la zona más oscura de la sombra terrestre. Por ello, únicamente esa parte cambiará de color.

Horarios clave del eclipse lunar parcial de agosto del 2026

Este fenómeno se verá desde Guatemala el 27 de agosto del 2026. El astrónomo Edgar Castro compartió el cronograma del eclipse, desde que la Luna entra en la umbra hasta que finaliza.

Inicio de la fase umbral: 20.33 horas

La umbra cubrirá el 50% del disco lunar: 21.20 horas

Punto máximo del eclipse lunar parcial: 22.12 horas

La Luna comenzará a salir de la sombra terrestre: 23.08 horas

Fin del eclipse parcial: 23.52 horas

También podrá observarse en América, Europa, África y únicamente en Asia occidental.

¿Es recomendable subir a volcanes como el de Fuego o Acatenango?

El astrónomo explicó a Prensa Libre que no es recomendable subir a estos lugares para la observación astronómica, debido a que en agosto la estación lluviosa es severa.

Castro explicó que los volcanes de Fuego y Acatenango son chimeneas térmicas que generan sus propias nubes de tormenta (cumulonimbus congestus) hasta pasadas las 23 horas.

¿Se podrá ver desde la capital?

La probabilidad de observarlo desde la capital es de entre 40% y 45%, según Castro. Aun así, recomienda estar atento al pronóstico del tiempo y a la nubosidad del 27 de agosto.

Para quienes buscan observarlo desde la capital, Castro señala que será conveniente monitorear si hay viento del norte que “limpie” el valle.

“Hay una ventaja: la Luna estará muy alta en el horizonte (53° de elevación), lo que significa que solo se requiere un ‘agujero’ directo sobre la cabeza de las personas para observarla, sin importar la saturación del horizonte”, resaltó.

Eclipses lunares del 2027

La Luna seguirá ofreciendo espectáculos al mundo, con tres eventos principales que transformarán su apariencia: