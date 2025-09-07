Ciencia
Eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025: las mejores imágenes que dejó el fenómeno astronómico
El eclipse lunar total fue captado en diferentes países del mundo. Compartimos una selección de las mejores imágenes.
La "Luna de Sangre" se observa durante un eclipse total sobre el centro de Praga, República Checa. (Foto Prensa Libre: EFE)
Los eclipses lunares, opuestos a los eclipses solares, ocurren cuando la Tierra se sitúa entre la luna llena y el sol. El resplandor rojo que se crea le otorga a este tipo de eclipses el nombre de "Luna de Sangre"
En la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre se hace visible un eclipse lunar en India, Pakistán, Medio Oriente, parte de África, Rusia, Mongolia y China.
En América, en cambio, no se ha podido ver porque ha sido entre las 11.26 y las 16.56 horas del domingo (hora del este), según el Observatorio Naval de Estados Unidos.
Durante la totalidad, cuando la sombra de la Tierra cubra por completo a la Luna, la superficie lunar se ha vuelto roja. La totalidad comenzó a las 20.30 horas en El Cairo, Jerusalén y Moscú; a las 23 horas en Nueva Delhi; a las 2.30 horas en Tokio y Seúl; y a las 3.30 horas en Sídney. La fase total tuvo una duración de 83 minutos.