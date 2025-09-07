Eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025: las mejores imágenes que dejó el fenómeno astronómico

Los eclipses lunares, opuestos a los eclipses solares, ocurren cuando la Tierra se sitúa entre la luna llena y el sol. El resplandor rojo que se crea le otorga a este tipo de eclipses el nombre de "Luna de Sangre"

En la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre se hace visible un eclipse lunar en India, Pakistán, Medio Oriente, parte de África, Rusia, Mongolia y China.

En América, en cambio, no se ha podido ver porque ha sido entre las 11.26 y las 16.56 horas del domingo (hora del este), según el Observatorio Naval de Estados Unidos.

Durante la totalidad, cuando la sombra de la Tierra cubra por completo a la Luna, la superficie lunar se ha vuelto roja. La totalidad comenzó a las 20.30 horas en El Cairo, Jerusalén y Moscú; a las 23 horas en Nueva Delhi; a las 2.30 horas en Tokio y Seúl; y a las 3.30 horas en Sídney. La fase total tuvo una duración de 83 minutos.

Un avión vuela cerca de la Luna durante un eclipse de luna de sangre sobre la ciudad de Basora, en Iraq. (Foto Prensa Libre: AFP)

Una fase de un eclipse total de Luna se observa sobre Moscú. (Foto Prensa Libre: AFP)

El eclipse total en su fase completa se observa en Moscú. (Foto Prensa Libre: AFP)

Iraníes observan el fenómeno astronómico que atrajo la observación de cientos de personas en distintos países. (Foto Prensa Libre: AFP)

La luna fue tomando una tonalidad rojiza durante el evento astronómico. (Foto Prensa Libre: AFP)

Se observa a personas en el suelo del Centro Financiero Mundial de Shanghái mientras la luna llena, también conocida como la "Luna de Sangre". (Foto Prensa LIbre: AFP)

Se observa una luna llena sobre Sídney durante un eclipse lunar el 8 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Un iraní observa las fases de un eclipse lunar total en el puente Tabiat de Teherán. (Foto Prensa Libre: AFP)