Eclipse lunar parcial de agosto del 2026: ¿cómo estará el clima este 27 de agosto y qué tanto se podrá observar en Guatemala?

Al caer la noche de este 27 de agosto, distintas regiones del planeta podrán observar el último eclipse del calendario astronómico del 2026: un eclipse lunar parcial.

Este fenómeno astronómico, cuyo rango de visibilidad abarca América, Europa y África, iniciará pasadas las 19 horas con su fase penumbral y tendrá una duración de más de cuatro horas, lo que permitirá observar distintas perspectivas de la Luna.

El director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, comparte que la fase umbral iniciará a las 20.33 horas, cuando podrá observarse a simple vista. Horas después llegará el punto máximo del eclipse, cuando la sombra de la Tierra cubrirá el 93% de la cara visible de la Luna.

Durante este proceso, la Luna cambiará su color habitual y, con el paso de los minutos, adquirirá un tono anaranjado debido a la alineación entre la Luna, el Sol y la Tierra, explica la NASA. Sin embargo, al ser un eclipse parcial, esta alineación no será perfecta.

El fenómeno podrá observarse en gran parte del territorio si las condiciones climáticas lo permiten, había señalado Castro. Por ello, se consultó al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para conocer las condiciones de visibilidad.

Este jueves, Castro destacó que la nubosidad podría dificultar la observación del eclipse. Jorge Chinchilla, pronosticador meteorológico del Insivumeh, explicó cuáles son las regiones que podrían presentar mayores dificultades y cuáles tendrían mejores condiciones para observarlo.

Chinchilla explicó que el territorio atraviesa el paso de la onda del este número 32, que favorece la presencia de nublados y lluvias, principalmente en el norte y el sur del país.

Las lluvias asociadas con esta onda todavía se presentan durante este jueves y pueden continuar durante la tarde y la noche, especialmente en el Caribe, es decir, Izabal; la Franja Transversal del Norte, que comprende Cobán, Alta Verapaz y Baja Verapaz; algunos sectores del norte de Quiché, así como el sur de Petén, dijo Chinchilla. En estas regiones, según el pronosticador, normalmente se presentan nublados, lloviznas y lluvias durante la tarde.

También se prevén lluvias en la Bocacosta, el norte de Escuintla, Chiquimula, el sur de Sololá y esa parte de la cadena volcánica. “Eso genera que todavía en horas de la noche y madrugada se presenten nublados que, tal vez, no produzcan lluvias en algunos sectores, pero sí nubosidad”, agregó.

En esas regiones será poco probable observar el eclipse sin obstáculos, dado que la fase umbral ocurrirá aproximadamente entre las 20.33 y las 23.52 horas. Ante esto, Chinchilla destaca que en ese horario “todavía es muy temprano para que los nublados desaparezcan en todo el país”.

Para el resto del territorio, como las playas del sur, la costa sur, el área central y algunos sectores del norte de Petén, la probabilidad de visibilidad es mayor porque no se prevén tanta nubosidad ni lluvias, destaca el experto.

En cuanto a las condiciones climáticas, Chinchilla destaca que este jueves todavía pueden presentarse algunas lloviznas y, en otras zonas, nublados que se irán disipando durante la tarde y la noche. Sin embargo, algunas nubes podrían atravesarse frente a la Luna e impedir momentáneamente la observación del eclipse.

Castro resaltó que habrá cierta dificultad por la nubosidad, pero que el viento puede ayudar a desplazar las nubes. Por ello, recomendó tener paciencia, dado que el eclipse durará más de cuatro horas, lo que podría dar a la población la oportunidad de observar parte del espectáculo astronómico