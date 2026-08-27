Eclipse lunar parcial de agosto del 2026: ¿tiene algún efecto sobre la Tierra?

El calendario astronómico marca este 27 de agosto como la fecha del último eclipse del 2026, cuando la Luna regalará un espectáculo visual único al transformar la apariencia de su cara visible desde la Tierra. Pero ¿existe algún tipo de efecto que este fenómeno pueda causar en los humanos, los animales o el planeta?

Los eclipses son fenómenos astronómicos que ocurren cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean para crear un espectáculo de sombras a escala cósmica, según destaca la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Aunque existen dos tipos de eclipses, el lunar y el solar, el primero ocurre durante la fase de luna llena, cuando la Tierra se alinea entre la Luna y el Sol, lo que provoca que la sombra terrestre se proyecte sobre la superficie del satélite natural y que este se oscurezca o se tiña de un color anaranjado o rojizo, detalla la agencia.

En cuanto a si el eclipse lunar tiene algún tipo de efecto sobre la Tierra, el director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, explicó que las evidencias científicas recabadas durante cientos de eclipses no han encontrado relación con fenómenos como terremotos o sismos.

Castro también resalta que la gravitación se mantiene igual. Esta es ligeramente más fuerte cuando la Luna está en perigeo, pero destaca que es normal. Durante el eclipse no hay ninguna aceleración o incremento de una fuerza mecánica o gravitacional ni algún efecto que pudiera afectar a la Tierra.

o su interior.

La Luna, destaca el astrónomo, es la que presenta algún tipo de efecto, dado que, al entrar en la sombra de la Tierra, se enfría al no recibir el calor del Sol, lo que puede provocar resquebrajamientos en algunas formaciones de su superficie.

Castro resalta que la Luna pasa de una temperatura de alrededor de 150 grados que le da el sol a menos 150 grados de forma repentina, lo que, en ocasiones, ha llevado a reportar derrumbes. Otro fenómeno que se ha reportado en raras ocasiones durante eclipses totales de Luna es la caída de meteoritos sobre el satélite natural, aunque Castro resalta que no es común.

Durante el eclipse, el tono blanco brillante de la Luna se transformará en anaranjado, que cubrirá casi toda su cara visible desde la Tierra. Este fenómeno podría observarse en todo el territorio, dependiendo de las condiciones climáticas.

Edgar Castro compartió que el eclipse tendrá una magnitud umbral del 93%, con lo que rozará la totalidad, por lo que será un evento interesante de observar.

El eclipse llegará a Guatemala y al resto de Centroamérica la noche de este 27 de agosto, mientras que en otras partes del mundo se observará el 28 de agosto. La NASA resalta que el eclipse podrá ser visible en parte de América, Europa, África y Asia occidental.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) destaca que el fenómeno iniciaría aproximadamente a las 19 horas y avanzará hasta su punto máximo, previsto para las 22.15 horas.

En el punto máximo, según el Insivumeh, el 93% de la cara visible de la Luna será cubierto por la sombra de la Tierra. El eclipse podría concluir alrededor de la 1 hora del 28 de agosto.