Eclipse solar 2027: por qué será histórico, dónde será visible y cuánto durará

El 2027 estará marcado por uno de los fenómenos astronómicos más importantes del siglo XXI: el eclipse solar total del 2027, cuya duración será histórica.

El 2 de agosto del próximo año, una parte del mundo quedará a oscuras cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol y se alineen de tal manera que la luz no llegue a una porción del planeta.

“Este eclipse va a reunir dos cosas: toda la mística de una civilización muy antigua como la civilización egipcia de 3,000 años antes de Cristo, o tal vez más, con el eclipse más largo del siglo XXI. No habrá otro más largo en este siglo”, explica Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo.

Según el experto, el eclipse solar total del 2 de agosto del 2027 tendrá una duración de 6 minutos y 22 segundos, aunque, según la NASA, durará un segundo más, es decir, 6 minutos y 23 segundos.

“La totalidad del eclipse empieza a las 13.02 horas, con 2 minutos y 6 segundos (hora de Luxor, Egipto). Habrá 6 minutos con 22 segundos de oscuridad y va a terminar a las 13.08 horas con 28 segundos”, detalla Castro.

Aunque será el eclipse solar total más largo del siglo XXI, su duración será menor que la del que se registró en Guatemala el 11 de julio de 1991, que duró 6 minutos y 54 segundos.

Dónde será visible el eclipse solar total más largo del siglo XXI

El eclipse solar total del 2 de agosto del 2027 será visible principalmente en Luxor, Egipto, donde se registrará su máxima duración. También podrá verse de forma parcial en otras zonas de África, Europa, Medio Oriente y el oeste y sur de Asia.

“Se verá en una larga franja que empieza desde el estrecho de Gibraltar (entre el sur de España y el norte de Marruecos). Pasará por el norte del África, en todo el Sahara, hasta que llega la sombra a Luxor, en Egipto, donde va a ser la máxima duración del eclipse”, señala.

En esta ocasión, Guatemala no será testigo de este eclipse histórico por su posición geográfica. Sin embargo, el experto invita a quienes puedan viajar para verlo a que lo hagan, pues será una oportunidad única.

“Uno siente que el universo le está hablando directamente a uno en ese momento. Uno se siente alineado con el sol, con la luna, en ese túnel que se forma de oscuridad. Es una sensación indescriptible”, asegura.

La duración de los eclipses

La duración de los eclipses varía debido a las órbitas de la Tierra y la Luna.

Hay que recordar que el eclipse se da porque la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, sino una elipse, es decir, tiene una forma alargada.

Lo mismo sucede con la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, que es otra elipse. Esto hace que en un punto esté más cerca y, en otro, más lejos.

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Cuando un eclipse solar total es más largo, se debe a que “se juntan las dos cosas más importantes y perfectas. La Luna está en el punto más cercano a la Tierra para taparla lo más posible, mientras que la Tierra y el Sol están separados a millones de kilómetros, porque acabamos de pasar por el afelio (máximo de distancia entre la Tierra y el Sol) que ocurre en julio”, explica Castro.

La lejanía del Sol con respecto a la Tierra hace que este se vea más pequeño, mientras que la cercanía de la Luna hace que se vea más grande y oculte al Sol durante más tiempo.

“Si la luna estuviera más lejana, porque estuviera en otro punto de la órbita, entonces sería como el eclipse que ocurrió en España, que solo fue de 110 segundos, 1 minuto y 50 segundos. Entonces eso va cambiando de acuerdo a las órbitas de la luna y de la Tierra alrededor del Sol”, compara el experto.