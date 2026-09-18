Equinoccio de otoño 2026: qué es, qué ocurre y cuándo sucederá este fenómeno astronómico

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Equinoccio de otoño 2026: qué es, qué ocurre y cuándo sucederá este fenómeno astronómico

En septiembre llegará el segundo equinoccio del año, un fenómeno astronómico que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y se caracteriza por un equilibrio entre las horas de luz y oscuridad.

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A beautiful shot of sunlight shining in the forest

Guatemala vivirá un día que equilibra las horas de luz y oscuridad, esto en el fenómeno astronómico llamado Equinoccio. (Foto Prensa Libre : Freepik)

El equinoccio es un fenómeno astronómico que ocurre dos veces al año y marca el inicio de la primavera o del otoño, según el hemisferio. El segundo equinoccio del 2026 ocurrirá en septiembre y marcará el comienzo del otoño en el hemisferio norte.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) explica que durante este fenómeno el día y la noche tienen una duración similar en gran parte del planeta.

Para comprenderlo, se debe tomar en cuenta que durante el verano en el hemisferio norte, incluido Guatemala, se registran más horas de luz solar. En cambio, durante el invierno, este hemisferio recibe menos horas de luz y las noches son más largas.

Durante los equinoccios, el día y la noche tienen una duración cercana a 12 horas. Esto ocurre debido a que “la posición de la Tierra en su órbita y el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre”, lo que provoca un equilibrio entre las horas de luz y oscuridad.

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El equinoccio de otoño ocurrirá el 22 de septiembre y alcanzará su punto a las 18.05 horas. Este fenómeno marcará el comienzo del otoño en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur ocurrirá el equinoccio de primavera.

El astrónomo Edgar Castro explicó en un artículo anterior que, aunque a este suceso de septiembre en el hemisferio norte se le conoce como “equinoccio de otoño, en el sur se conoce como equinoccio de primavera, ya que las estaciones se presentan de forma invertida”.

Fenómenos astronómicos de septiembre

Durante el resto del mes se podrán observar diversos fenómenos astronómicos:

  • 18 de septiembre del 2026: cuarto creciente
  • 22 de septiembre: equinoccio de otoño, a las 18.05 horas CST
  • 25 de septiembre: Neptuno en oposición, con magnitud +7.8 en Piscis, observable con telescopio durante toda la noche
  • 26 de septiembre del 2026: luna llena

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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