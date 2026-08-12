¿Es malo bañarse durante un eclipse solar? Mitos y verdades sobre esta creencia

Cada vez que hay un eclipse surgen diversos dichos sobre lo que es bueno o malo hacer durante el tiempo en que la Luna y el Sol se alinean. Sin embargo, no todo es cierto.

Este miércoles 12 de agosto se registra un eclipse solar total, visible especialmente en países como España, Portugal, Islandia y Rusia, así como en Groenlandia, lo cual ha despertado interés en todo el mundo.

En Guatemala no es posible ver el fenómeno en esta ocasión, pero mientras muchos lo siguen por medio de las transmisiones del evento astronómico, otros piensan que podría afectar de forma negativa actividades comunes como bañarse.

Creencias antiguas y mitos populares sostienen que bañarse durante un eclipse puede causar daños, enfermedades o “mala suerte”.

La cultura hindú, por ejemplo, ve los eclipses como un mal presagio, por lo que sus practicantes ayunan antes y se bañan cuando termina el acontecimiento, a veces con la ropa puesta, para limpiarse de energías negativas, según un reporte de CNN.

Por otro lado, mitos populares en diversas regiones de Latinoamérica recomiendan evitar actividades cotidianas como bañarse, cocinar e incluso comer, por temor a que la radiación ultravioleta aumente y dañe el agua y los alimentos.

Pero como estas creencias provienen de la tradición popular, conviene revisar qué dice la ciencia.

Un informe publicado por Forbes señala que no existe ninguna evidencia de que el eclipse modifique la radiación emitida por el Sol o vuelva más peligrosa su luz.

La NASA también descarta la teoría de que el fenómeno altera de manera extraordinaria la radiación y se basa en un estudio publicado en el 2025 que señala que no hay evidencia de fluctuaciones anómalas en la columna total de ozono durante eclipses solares.

En todo caso, sitios especializados aseguran que el único riesgo durante un eclipse está en observar el Sol sin protección durante las fases parciales; pero es falso que el fenómeno represente un peligro al bañarse.