Ciencia
Eventos astronómicos de septiembre de 2026: equinoccio, Neptuno en oposición y calendario del resto del año
Guatemala seguirá disfrutando de eventos astronómicos durante septiembre, con el equinoccio y Neptuno en oposición entre los acontecimientos destacados.
Fotografía que muestra la luna llena durante el eclipse lunar parcial este jueves, en el Planetario de Brasilia (Brasil). (Foto Prensa Libre: EFE/ Andre Borges)
Septiembre dará continuidad al calendario de fenómenos astronómicos del 2026, con acontecimientos que podrán atraer la atención de los aficionados a la observación del cielo.
Luego de un agosto marcado por una lluvia de meteoros y dos eclipses, septiembre tendrá dos eventos destacados que podrán observarse desde Guatemala si las condiciones meteorológicas lo permiten. A estos se sumarán las distintas fases de la Luna durante el mes.
Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, también compartió algunos de los acontecimientos que llegarán durante el último trimestre del año, entre ellos el máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas y el solsticio de invierno.
Castro destaca que la agenda astronómica visible desde Guatemala incluye oposiciones planetarias, lluvias de meteoros y conjunciones, y se extenderá hasta finales del 2026.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, algunos de estos fenómenos podrán apreciarse con mayor claridad. Esta es la agenda astronómica para septiembre del 2026 y los próximos meses.
Fases de la Luna
Estas son las fases lunares de septiembre:
- 4 de septiembre del 2026: cuarto menguante
- 11 de septiembre del 2026: Luna nueva
- 18 de septiembre del 2026: cuarto creciente
- 26 de septiembre del 2026: Luna llena
Eventos de septiembre del 2026
- 22 de septiembre: equinoccio de otoño, a las 18.05 horas CST
- 25 de septiembre: Neptuno en oposición, con magnitud +7.8 en Piscis, observable con telescopio durante toda la noche
Eventos de octubre del 2026
- 4 de octubre: Saturno en oposición, en su punto más cercano y brillante del año en Acuario/Piscis, visible durante toda la noche y con sus anillos abiertos a baja inclinación
- 21 y 22 de octubre: máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas, asociada al cometa Halley, con una tasa estimada de aproximadamente 20 meteoros por hora en cielos oscuros
Eventos de noviembre del 2026
- Del 14 al 16 de noviembre: conjunción cercana de Marte y Júpiter, visible durante la madrugada hacia el este antes del amanecer
- 17 y 18 de noviembre: máximo de la lluvia de meteoros Leónidas, con visibilidad moderada antes del amanecer
- 25 de noviembre: Urano en oposición, con magnitud +5.6 en Tauro, observable con binoculares o telescopio
Eventos de diciembre del 2026
- 13 y 14 de diciembre: máximo de las Gemínidas, la lluvia de meteoros más activa del año, con aproximadamente 120 meteoros por hora en condiciones óptimas
- 21 de diciembre: solsticio de invierno, a las 08.50 horas CST