Eventos astronómicos de septiembre de 2026: equinoccio, Neptuno en oposición y calendario del resto del año

Septiembre dará continuidad al calendario de fenómenos astronómicos del 2026, con acontecimientos que podrán atraer la atención de los aficionados a la observación del cielo.

Luego de un agosto marcado por una lluvia de meteoros y dos eclipses, septiembre tendrá dos eventos destacados que podrán observarse desde Guatemala si las condiciones meteorológicas lo permiten. A estos se sumarán las distintas fases de la Luna durante el mes.

Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, también compartió algunos de los acontecimientos que llegarán durante el último trimestre del año, entre ellos el máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas y el solsticio de invierno.

Castro destaca que la agenda astronómica visible desde Guatemala incluye oposiciones planetarias, lluvias de meteoros y conjunciones, y se extenderá hasta finales del 2026.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, algunos de estos fenómenos podrán apreciarse con mayor claridad. Esta es la agenda astronómica para septiembre del 2026 y los próximos meses.

Fases de la Luna

Estas son las fases lunares de septiembre:

4 de septiembre del 2026: cuarto menguante

11 de septiembre del 2026: Luna nueva

18 de septiembre del 2026: cuarto creciente

26 de septiembre del 2026: Luna llena

Eventos de septiembre del 2026

22 de septiembre: equinoccio de otoño, a las 18.05 horas CST

25 de septiembre: Neptuno en oposición, con magnitud +7.8 en Piscis, observable con telescopio durante toda la noche

Eventos de octubre del 2026

4 de octubre: Saturno en oposición, en su punto más cercano y brillante del año en Acuario/Piscis, visible durante toda la noche y con sus anillos abiertos a baja inclinación

21 y 22 de octubre: máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas, asociada al cometa Halley, con una tasa estimada de aproximadamente 20 meteoros por hora en cielos oscuros

Eventos de noviembre del 2026

Del 14 al 16 de noviembre: conjunción cercana de Marte y Júpiter, visible durante la madrugada hacia el este antes del amanecer

17 y 18 de noviembre: máximo de la lluvia de meteoros Leónidas, con visibilidad moderada antes del amanecer

25 de noviembre: Urano en oposición, con magnitud +5.6 en Tauro, observable con binoculares o telescopio

Eventos de diciembre del 2026