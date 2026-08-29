¿Hasta cuándo hubo agua en Marte? El hallazgo que cambia lo que se sabía del planeta

Un estudio publicado en Nature Astronomy revela un hallazgo que podría cambiar lo que se conoce sobre la historia de Marte: el planeta rojo habría conservado agua líquida en su superficie hasta hace unos 757 millones de años, mucho más recientemente de lo que planteaban los modelos climáticos.

La investigación analizó datos recopilados por Zhurong, el primer astromóvil de la Administración Espacial Nacional China (CNSA, en inglés), que exploró el sur de Utopia Planitia.

Los sensores del explorador chino identificaron cristales de yeso, un mineral cuya formación requiere la presencia prolongada de agua salada. La evidencia podría contradecir la hipótesis de que el agua superficial de Marte desapareció hace unos tres mil millones de años.

Los investigadores identificaron selenita mediante espectroscopía láser e infrarroja. Se trata de una variedad de yeso caracterizada por sus grandes cristales y cuyo origen está vinculado con la evaporación de agua salada.

El análisis científico se concentró en la forma de los cristales descubiertos debajo de la superficie. Algunos eran curvos y otros presentaban patrones ramificados.

El tipo exacto de todos los minerales hidratados detectados aún es incierto, lo que dificulta comprender los procesos que ocurrieron en la zona y sus posibles implicaciones para la habitabilidad del planeta.

¿Cuánta agua pudo haber?

De acuerdo con los científicos, la formación de la capa mineral habría requerido entre 6.25 y 25 metros acumulados de agua durante un período prolongado.

Sin embargo, en cada episodio la profundidad del agua no habría superado un metro. Esto sugiere aportes intermitentes de agua, en lugar de la presencia de un lago profundo y estable.

La selenita solo puede crecer a partir de agua salada concentrada, por lo que su presencia constituye un indicio de la existencia de agua superficial en Marte.

¿Cómo determinaron cuándo hubo agua?

Los investigadores recurrieron al conteo de cráteres en las cercanías del sitio analizado para establecer la antigüedad de la superficie.

El resultado situó la edad del terreno del sur de Utopia Planitia en unos 757 millones de años. La estimación desafía los modelos que ubicaban la desaparición del agua superficial marciana en épocas mucho más remotas.

¿De dónde habría provenido el agua?

Según el artículo de Nature Astronomy, el agua que formó los cristales de yeso habría provenido de salmueras subterráneas.

El escenario propuesto por los investigadores contempla actividad volcánica capaz de generar suficiente calor para derretir reservas de agua salada atrapadas bajo la superficie. El proceso habría impulsado el agua hacia la superficie, donde habría formado cuerpos poco profundos, en su mayoría cubiertos por una capa de hielo.

Los científicos chinos sugieren que el fenómeno pudo repetirse en episodios aislados o de forma sostenida.

A medida que aumentó el frío, el agua habría comenzado a congelarse desde la superficie. Esto incrementó la concentración de sales y favoreció la formación de cristales de yeso.

Los grandes cristales probablemente contienen inclusiones fluidas, es decir, pequeñas cavidades microscópicas que preservan restos de la salmuera original.

¿Por qué importa el descubrimiento?

El hallazgo plantea nuevas preguntas sobre la evolución del clima de Marte y abre posibilidades para futuros estudios sobre su habitabilidad.

Utopia Planitia podría adquirir particular interés para próximas misiones que busquen estudiar ambientes marcianos con minerales formados por la presencia de agua.

Durante los 93 días en los que Zhurong recorrió la superficie, el vehículo captó un paisaje inhóspito, con rocas claras y planas que emergían de un mar de arena rojiza. Sus instrumentos también detectaron señales de agua en el subsuelo.

Zhurong fue el primer vehículo explorador chino en Marte. Su misión terminó en el 2022, después de 93 días, cuando una tormenta de polvo detuvo sus operaciones.