Las imágenes que dejó el eclipse lunar parcial del 27 de agosto en diferentes partes del mundo

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Las imágenes que dejó el eclipse lunar parcial del 27 de agosto en diferentes partes del mundo

En varias partes de América, Europa y África se pudo observar un eclipse lunar parcial que se volvió viral en redes por las imágenes y videos difundidos.

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El pasado 27 de agosto, en diferentes partes de América, Europa y África se presenció un eclipse parcial de Luna que fue visto por más de tres mil millones de personas.

En redes sociales y plataformas digitales se difundieron fotografías y videos del momento en que la Tierra y la Luna se alinearon, lo que dejó varias imágenes que se viralizaron rápidamente.

Durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, y la sombra del planeta se proyecta sobre el disco lunar, que gradualmente se tiñe de color rojizo porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol y bloquea gran parte de los tonos azules, dejando pasar sobre todo la luz roja.

A diferencia de los eclipses de Sol, como el que tuvo lugar en España el 12 de agosto, el fenómeno puede observarse sin necesidad de gafas o filtros especiales.

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La Luna eclipsada se observa en el cielo desde la Zona 21 de Ciudad de Guatemala durante el eclipse lunar total, con tonos rojizos que caracterizan la llamada “Luna de Sangre”. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

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AME613. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 17/09/2024.- Un hombre observa por un telescopio el eclipse lunar parcial este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

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Este fenómeno cerrará el calendario de eclipses establecido para el 2026, ya que se prevé que el próximo sea el 12 de enero del 2028.

Un momento del eclipse parcial lunar visto esta madrugada desde Mairena del Aljarafe, Sevilla. (Foto Prensa Libre: EFE)
FOTODELDÍA - CÓRDOBA, 28/08/2026.- Eclipse lunar parcial, este viernes, visto desde A Coruña. EFE/Moncho Fuentes
Un eclipse lunar parcial es visible sobre el Castillo de Halic, cerca del pueblo de Halic, en el sur de Eslovaquia, en la madrugada del 28 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
CÓRDOBA, 28/08/2026.- Eclipse lunar parcial, este viernes, visto junto a la Torre de la Calahorra en Córdoba. EFE/Salas
AME2689. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 27/08/2026.- Fotografía que muestra la luna llena durante el eclipse lunar parcial este jueves, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
VITORIA-GASTEIZ, 28/08/2026.- Fase máxima del eclipse lunar parcial, este viernes, visto sobre la Catedral de Santa María Inmaculada de la capital vasca de Vitoria-Gasteiz. EFE/Adrián Ruiz Hierro

Lea también: Eclipse lunar total y parcial: cuál es la diferencia y qué tipo de eclipse ocurrirá en agosto del 2026

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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