Internacional
Las imágenes que dejó el eclipse lunar parcial del 27 de agosto en diferentes partes del mundo
En varias partes de América, Europa y África se pudo observar un eclipse lunar parcial que se volvió viral en redes por las imágenes y videos difundidos.
El pasado 27 de agosto, en diferentes partes de América, Europa y África se presenció un eclipse parcial de Luna que fue visto por más de tres mil millones de personas.
En redes sociales y plataformas digitales se difundieron fotografías y videos del momento en que la Tierra y la Luna se alinearon, lo que dejó varias imágenes que se viralizaron rápidamente.
Durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, y la sombra del planeta se proyecta sobre el disco lunar, que gradualmente se tiñe de color rojizo porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol y bloquea gran parte de los tonos azules, dejando pasar sobre todo la luz roja.
A diferencia de los eclipses de Sol, como el que tuvo lugar en España el 12 de agosto, el fenómeno puede observarse sin necesidad de gafas o filtros especiales.
Este fenómeno cerrará el calendario de eclipses establecido para el 2026, ya que se prevé que el próximo sea el 12 de enero del 2028.
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