En vivo: siga el eclipse lunar parcial de este 27 de agosto y observe cómo la Luna se tiñe de una tonalidad anaranjada

La Tierra se situará entre la Luna y el Sol este jueves 27 de agosto, una alineación que permitirá observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos: un eclipse lunar.

Entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes 28 de agosto, el eclipse lunar parcial se observará durante más de cuatro horas, período en el que la apariencia de la Luna cambiará hasta adquirir una tonalidad anaranjada.

Este fenómeno, atractivo no solo para los astrónomos, sino también para los aficionados a la astronomía, cerrará el calendario de eclipses establecido para el 2026.

El eclipse ocurre días después de que una pequeña parte del mundo pudiera observar un eclipse solar total. Sin embargo, este eclipse lunar tendrá un rango de visibilidad más amplio, que abarcará parte de Europa, África, Asia occidental y América, incluido Guatemala.

Durante el evento astronómico, la Luna cambiará su color habitual y, con el paso de los minutos, adquirirá un tono anaranjado que llegará a su punto máximo pasadas las 22 horas —hora de Guatemala— de este jueves.

Este eclipse no será total, dado que la alineación de los astros no será perfecta. Según la NASA, más del 90% de la Luna adquirirá una tonalidad anaranjada, mientras que otra parte conservará su color habitual.

En Guatemala, la fase visible se observará entre las 10 y las 23 horas de este jueves, según destacó el director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro. Sin embargo, una de las principales dificultades para observar el fenómeno será el clima.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) destacó que, debido al paso de la onda del este número 32, se favorece la presencia de nublados y lluvias, principalmente en el norte y el sur del país.

Estas condiciones podrían dificultar la observación del fenómeno en algunas regiones, mientras que otras áreas podrían tener mejores condiciones para apreciar el eclipse.

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27 de agosto 2026, 20.30h Horarios claves para seguir el eclipse

Para quienes deseen observar el eclipse, el astrónomo Edgar Castro compartió un rango de horarios aproximados del desarrollo del eclipse lunar parcial:

Inicio de la fase umbral: 20.33 horas

La umbra cubrirá el 50 % del disco lunar: 21.20 horas.

Punto máximo del eclipse lunar parcial: 22.12 horas.

La Luna comenzará a salir de la sombra terrestre: 23.08 horas.

Fin del eclipse parcial (Luna descubierta): 23.52 horas.

27 de agosto 2026, 20.15h Eclipse lunar parcial

Este tipo de eclipse ocurre cuando la alineación imperfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna hace que el satélite natural pase solo por una parte de la umbra terrestre.

27 de agosto 2026, 20.00h ¿Cómo se origina un eclipse?

La NASA explica que se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean en un mismo ángulo, lo que provoca una interacción dentro de la sombra que se refleja sobre la Tierra.

Dependiendo del tipo de eclipse, se determina si se oscurece la Luna al ocultar al Sol o si cambia el tono de su cara y se tiñe de un color anaranjado o rojizo, mientras que el ángulo en el que se encuentre sobre la Tierra determinará los lugares donde se disfrutarán.

Hay dos tipos de eclipses: el solar y el lunar. Durante el primero, es la Luna la que oculta la cara visible del Sol de la vista de la humanidad, mientras que, en el segundo, la sombra de la Tierra oscurece la Luna y esta va cambiando de color.

27 de agosto 2026, 19.30h Prensa Libre inicia transmisión

Ante el pronóstico del clima, Prensa Libre inicia una transmisión en vivo del eclipse lunar parcial, que podrá seguirse a través de su página y en esta nota durante más de cuatro horas.

27 de agosto 2026, 19.15h Fase penumbral

Inicia el eclipse lunar parcial con su fase penumbral, cuando la Luna entra en la parte exterior de la sombra de la Tierra, conocida como penumbra. Durante este proceso, el brillo de la Luna disminuye ligeramente.

Según Edgar Castro, durante la fase penumbral es difícil identificar el cambio a simple vista, mientras que pasadas las 20 horas comenzaría a notarse el proceso.