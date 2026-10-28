Fenómenos astronómicos de noviembre de 2026: conjunción de Marte y Júpiter, lluvia de meteoros y Luna llena del Castor

El ambiente frío de noviembre, los cielos despejados y la oscuridad de la noche ofrecen condiciones propicias para observar el cielo. El penúltimo mes del 2026 traerá diversos fenómenos astronómicos dignos de fotografiar.

Una lluvia de meteoros, una superluna, la conjunción de dos planetas y la llamada Luna del Castor serán parte de los fenómenos que atraerán la atención de los amantes de la astronomía.

En Guatemala se podrá apreciar la conjunción cercana de Marte y Júpiter, fenómeno astronómico en el que estos planetas parecen estar muy cerca al observarse desde la Tierra, debido a su posición relativa y a la perspectiva del observador.

Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, compartió con Prensa Libre que también se podrá observar la conocida lluvia de meteoros de las Leónidas, especialmente desde las zonas oscuras del territorio.

Castro destacó que entre los lugares para observarlas están las playas de la costa sur, Petén y otras zonas con poca contaminación lumínica, siempre que las condiciones lo permitan.

Otro de los fenómenos llamativos es la superluna, que coincide con el perigeo, cuando el satélite se encuentra más cerca de la Tierra y brilla con mayor intensidad. Además, se podrá observar la oposición de Urano.

Para noviembre también está prevista la llegada de la llamada Luna del Castor, que iluminará el cielo nocturno. Estas son las fechas y los fenómenos que debe conocer para este mes.

Ciclo lunar de noviembre

Cuarto menguante: 1 de noviembre

Luna nueva: 9 de noviembre

Cuarto creciente: 16 de noviembre

Luna llena: 24 de noviembre

Fenómenos astronómicos de noviembre

Del 14 al 16 de noviembre: conjunción cercana de Marte y Júpiter, visible hacia el este durante la madrugada, antes del amanecer

Del 17 al 18 de noviembre: máximo de la lluvia de meteoros Leónidas

24 de noviembre: superluna

25 de noviembre: Urano en oposición, es decir, en el lado contrario del Sol, con magnitud de +5.6 en Tauro, observable con binoculares o telescopio

¿Cuándo será la última luna llena del año?

La Luna continuará ofreciendo oportunidades para tomar fotografías. La última luna llena del año, denominada Luna Fría, llegará el próximo 24 de diciembre.

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