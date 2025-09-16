Fenómenos astronómicos: Presentan conversatorio virtual sobre agujeros negros y otros temas relacionados en Guatemala

¿Le interesa conocer más sobre los fenómenos astronómicos? En este conversatorio, Claudia Pivaral Forno, integrante de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA) y de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés), explicará aspectos relevantes sobre los agujeros negros y los de gusano.

El propósito principal es dialogar con Pivaral Forno acerca de “qué son los agujeros negros —estelares, supermasivos y de masa intermedia— y sus diferencias; agujeros de gusano, las dimensiones del espacio-tiempo, relación con la teoría de la relatividad, esclarecer mitos, así como plantear preguntas directamente a la expositora, comenta María Alejandra González, una de las organizadoras de la actividad.

González añade que esta actividad está dirigida a quienes desean profundizar en estos fenómenos y en la astronomía en general.

El conversatorio se transmitirá por medio de Facebook Live, en la página de Proyecto Luciérnaga arte diverso.

Fecha

Jueves 18 de septiembre de 2025

Hora

20 horas

¿Dónde se transmitirá?

Puede acceder a la transmisión en vivo por medio del enlace del evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/798778892802182/

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 18 de septiembre por Facebook Live. (Foto Prensa Libre: Cortesía María Alejandra González)

Precio

Evento virtual gratuito

