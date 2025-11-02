La Luna de Castor será la más brillante del 2025: qué día de noviembre verla

La superluna de Castor será uno de los espectáculos astronómicos más esperados para observa en noviembre.

La Luna ofrecerá uno de los espectáculos naturales más llamativos del mes. Es conocida como la superluna de Castor.

De acuerdo con National Geographic, las superlunas ocurren cuando el satélite natural se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, lo que hace que se vea más grande y más brillante que durante otras fases del año.

Esta cercanía permite que se observe hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena promedio.

Medios especializados indican que la luna llena de noviembre será la más brillante del 2025 y podrá observarse desde todo el mundo, especialmente en América, Europa y Asia. Según Mario Gálvez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales (Agice) alcanzará su apogeo el miércoles 5 y la madrugada del jueves 6. Después de las 21 horas empezará el mejor momento para verla.

"Estamos en espera de la llegada de la onda fría, y eso podría favorecer cielos despejados y aumentar la probabilidad de verla", agregó el experto. Además, noviembre es un mes ideal para observar los celajes y estar más atentos al cielo, complementa el conocedor.

¿Por qué se llama Luna de Castor?

Según el portal Star Walk, el nombre proviene de las tribus nativas norteamericanas. Se le llamó “luna del castor” porque en esta época del año estos animales construyen sus diques y almacenan comida para el invierno.

También recibe el nombre de “luna del cazador”, ya que los cazadores solían colocar trampas para capturar castores y recolectar sus pieles antes del invierno.