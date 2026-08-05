¿La NASA lo confirma? Qué se sabe de los restos del cohete de SpaceX que impactarían en la Luna

La NASA no ha confirmado este miércoles el impacto de los restos de un cohete de SpaceX contra la Luna, pero le ha restado importancia al señalar que ya ha habido precedentes similares.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, no confirmó que la colisión hubiera ocurrido, a pesar de que la agencia publicó un comunicado en el que afirmaba que existía un 100% de probabilidades de que el impacto ocurriera.

Presuntamente, el impacto de los restos del cohete ocurrió a las 2.35 horas del este (6.35 GMT).

Además de la NASA, SpaceX y Firefly Aerospace, involucradas en la misión original, tampoco han confirmado hasta el momento el impacto de los restos del cohete.

SpaceX se ha limitado a decir en los últimos días que colabora con la NASA para evitar que siga acumulándose basura en la Luna.

"Para aquellos interesados en un cohete gastado impactando la superficie lunar, esta rara ocurrencia tiene décadas de historia, remontándose a la era Apolo, cuando la NASA estrelló intencionalmente etapas gastadas contra la Luna para fines científicos e investigación sísmica", dijo este miércoles Isaacman en la red social X.

A diferencia de esas pruebas, la caída esta madrugada de la etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX en la Luna fue completamente accidental.

Se trata de un desecho de una misión lunar de Firefly Aerospace y la japonesa Ispace que despegó de la Tierra el 15 de enero del 2025 y adoptó una trayectoria hacia la Luna debido a una combinación de la actividad solar y las fuerzas de gravedad, según explicó esta semana la directora de Programas de Ciencia de la NASA y Dragon en SpaceX, Julianna Scheiman.

Además, la investigadora indicó que la NASA intentaría observar el impacto en la Luna para comprender su geología y perfeccionar las futuras misiones de exploración y científicas.

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