Lluvia de meteoros de las Perseidas alcanzará su máximo: horarios para verla en Guatemala, México y EE. UU.

El cielo será de nuevo el escenario de la lluvia anual de meteoros conocida como las Perseidas, que es visible desde el 18 de julio y terminará el 23 de agosto. En las próximas horas alcanzará su punto máximo.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en Guatemala las Perseidas alcanzarán su punto máximo de actividad durante la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto.

Los datos proporcionados por el Insivumeh destacan que será este miércoles cuando se alcance una tasa estimada de hasta 25 meteoros por hora, que podrán observarse en condiciones favorables en el territorio.

Según su portal, la lluvia de meteoros de las Perseidas podrá observarse en el cielo del país a partir de las 22.30 horas. Los meteoros se producen por los restos que deja el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Los expertos destacan que podrán observarse sin necesidad de telescopio. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) coincide en que el punto máximo será entre el 12 y el 13 de agosto y señala que los meteoros de las Perseidas alcanzan una velocidad de 37 millas (59 km) por segundo.

La NASA destaca que las Perseidas se observarán mejor en el hemisferio norte durante las horas previas al amanecer. Aun así, detalla que es posible observar meteoros de esta lluvia incluso desde las 22 horas.

Un factor favorable para la observación, según la agencia, es que el punto máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas coincidirá con la Luna nueva del 12 de agosto, por lo que el cielo estará lo suficientemente oscuro para facilitar su observación.

El meteorólogo Jorge Félix Hernández y portales internacionales destaca en redes sociales los siguientes horarios con mayor oportunidad de observación de la lluvia de meteoros:

De las 2.30 a 5.30 horas: Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Florida (13 de agosto)

De la 1.30 a 4.30 horas: Centroamérica y México

De 2 a 5 horas (CDT - Central Daylight Time): Alabama, Arkansas, Illinois, Minnesota, Oklahoma

De 3 a 5.30 horas (EDT - Eastern Daylight Time): Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, New Jersey, New York, Washington D.C.

¿Qué se conoce de la lluvia de meteoros?

Las Perseidas son consideradas una de las mejores lluvias de meteoros del año y su punto máximo se produce a mediados de agosto, según la NASA. Estos meteoros “suelen dejar largas estelas de luz y color a su paso por la atmósfera terrestre”, agrega.

Durante su actividad pueden alcanzar entre 50 y 100 meteoros visibles por hora. Las Perseidas son causadas por los restos que deja a su paso el cometa 109P/Swift-Tuttle, que mide 26 kilómetros de diámetro.

Portales como Time and Date destacan que esta lluvia de meteoros alcanza su mayor actividad entre el 9 y el 13 de agosto