Luna llena del Castor del 2026: por qué se llama así y cuándo iluminará el cielo en noviembre

El satélite natural de la Tierra es uno de los astros más admirados, principalmente durante su fase de luna llena. En noviembre llegará una de las más esperadas: la llamada Luna del Castor.

La Luna del Castor llegará el 24 de noviembre. Su nombre proviene de los pueblos nativos americanos y está relacionado con el comportamiento de estos animales antes de la llegada del invierno.

El portal Star Walk destaca que recibe este nombre porque, en esta época del año, los castores construyen sus diques y almacenan comida para el invierno. Asimismo, el portal español Luna Llena explica que la denominación también está relacionada con la época en que se colocaban trampas para castores antes del invierno.

El nombre se asocia principalmente con los esfuerzos de los castores para terminar de construir sus presas. En otras culturas también se conoce como Luna de la Escarcha, debido a las primeras heladas del otoño.

Al coincidir con el perigeo —el punto de la órbita de la Luna más cercano a la Tierra—, suele parecer más grande de lo habitual.

Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, explicó que la Luna del Castor reúne las condiciones para ser considerada una superluna, dado que la luna llena ocurrirá a las 14.53 UTC (8.53 horas de Guatemala) del 24 de noviembre.

El perigeo será el 25 de noviembre a las 21 horas UTC (15 horas de Guatemala), cuando la Luna estará aproximadamente a 359 mil 347 kilómetros de la Tierra, una distancia menor que la habitual de 384 mil 400 kilómetros, según Castro.

“Por lo tanto, la separación de horas entre la luna llena y el perigeo lunar son 30 horas de diferencia, un intervalo suficientemente estrecho para que se dé la condición de superluna”, destaca Castro.

Durante noviembre también están previstos otros fenómenos astronómicos, como una conjunción de dos planetas y una lluvia de estrellas, además de un nuevo ciclo lunar.

Ciclo lunar de noviembre

Cuarto menguante: 1 de noviembre

Luna nueva: 9 de noviembre

Cuarto creciente: 16 de noviembre

Luna llena: 24 de noviembre

Luna llena de diciembre

La Luna continuará ofreciendo oportunidades para la fotografía. La última luna llena del año, denominada Luna Fría, llegará el 24 de diciembre.