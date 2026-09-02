Misiones a Marte: NASA elige a Blue Origin para desarrollar servicios de navegación y comunicación

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) avanza en su meta de llevar seres humanos a Marte. Como parte de estos planes, encargó a Blue Origin el desarrollo de una red de telecomunicaciones para sus misiones al planeta rojo.

La empresa del magnate Jeff Bezos será la encargada de desarrollar un orbitador de telecomunicaciones de alto rendimiento para Marte, como parte de la infraestructura de comunicaciones y navegación espacial de la agencia, según señala la NASA en un comunicado.

Marte es uno de los planetas que ha llamado la atención de la NASA, que busca llevar seres humanos a su superficie, al igual que a la Luna, como parte de una exploración que, por ahora, se ha efectuado con vehículos robóticos.

La NASA trabaja con el objetivo de enviar seres humanos a Marte durante la década del 2030 y confirmó que adjudicó a Blue Origin un contrato para desarrollar la red de telecomunicaciones que apoyará sus misiones al planeta rojo.

Como parte del contrato, la empresa de Bezos deberá desarrollar “un sistema de comunicaciones de próxima generación que permitirá servicios de navegación y comunicaciones fiables y de gran ancho de banda para las misiones actuales y futuras a Marte”, apunta la NASA.

La NASA estableció el 31 de diciembre del 2028 como fecha para que Blue Origin entregue un orbitador de telecomunicaciones de alto rendimiento para Marte.

Este sistema fue contratado por 700 millones de dólares. La empresa será responsable de diseñar, desarrollar, integrar, lanzar y operar la red como parte de la infraestructura de comunicaciones y navegación espacial de la agencia.

Según lo comunicado por la agencia espacial, la arquitectura consistirá en “una nave espacial de telecomunicaciones de alto rendimiento que orbitará Marte, transmitiendo datos científicos, imágenes, información de navegación y comunicaciones críticas para las naves espaciales que operan en el planeta y sus alrededores”.

Con este sistema, la NASA busca avanzar en su propósito de explorar el planeta rojo, mientras se concentra en llevar nuevamente seres humanos a la Luna mediante el programa Artemis, que en el 2026 llevó a cuatro astronautas a su órbita y que en el 2028 plantea su regreso en una nueva misión de exploración con Artemis III.

Mientras estas misiones se desarrollan, la agencia espacial se concentra en sentar las bases para la exploración sostenida de Marte durante las próximas décadas.