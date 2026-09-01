Luna del Maíz 2026: cuándo será la luna llena de septiembre y qué otros eventos astronómicos se podrán observar

La Luna será uno de los principales atractivos astronómicos de septiembre, mes en el que llegará la llamada Luna del Maíz. Además, el satélite natural podrá observarse cerca de otros planetas, un espectáculo que podrá apreciarse desde lugares con condiciones adecuadas para la observación.

La Luna ofrecerá la oportunidad de observar sus distintas fases durante septiembre. Será en su fase de luna llena, el próximo 26 de septiembre, cuando llegue la llamada Luna del Maíz.

Su nombre tiene origen en las tribus nativas americanas. El sitio Star Walk explica que esta denominación se le atribuyó debido a que en este mes se identificaba la época de la cosecha.

Esta luna también es conocida en otras culturas como luna de la cosecha y llegará días después del equinoccio de otoño, fenómeno asociado con una duración similar del día y la noche.

Desde la Tierra, el satélite natural también podrá observarse cerca de tres planetas, que podrán apreciarse desde espacios con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado.

Fases de la Luna en septiembre

4 de septiembre del 2026: cuarto menguante

11 de septiembre del 2026: luna nueva

18 de septiembre del 2026: cuarto creciente

26 de septiembre del 2026: luna llena

Eventos astronómicos de septiembre

El Insivumeh comparte el calendario de eventos que se podrán observar en el país durante septiembre, entre ellos:

Equinoccio de otoño, 22 de septiembre del 2026: “Este trata de que el día y la noche duran las mismas horas en gran parte del planeta, ya que la posición de la Tierra en su órbita y el Sol se encuentra directamente sobre el Ecuador terrestre”, detallan.

Observación de planetas junto a la Luna

Júpiter: durante la madrugada del 8 de septiembre , a partir de las 4 horas

durante la madrugada del , a partir de las Marte: durante la madrugada del 9 de septiembre , a partir de las 2 horas

durante la madrugada del , a partir de las Saturno: durante la noche del 27 de septiembre, a partir de las 19 horas

Próximas lunas llenas del 2026

La Luna continuará ofreciendo espectáculos durante el resto del 2026. Estas son las fechas y los nombres con los que se conocen las próximas lunas llenas:

Luna del Cazador: 26 de octubre

Luna del Castor: 24 de noviembre

Luna Fría: 24 de diciembre

Recomendaciones para observar la Luna