Luna del Maíz 2026: cuándo será la luna llena de septiembre y qué otros eventos astronómicos se podrán observar

Ciencia

Luna del Maíz 2026: cuándo será la luna llena de septiembre y qué otros eventos astronómicos se podrán observar

Septiembre les regalará a los amantes de la astronomía la llamada Luna del Maíz, así como la oportunidad de observar el satélite natural de la Tierra junto a otros planetas.

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ANDRATX (MALLORCA), 30/06/2026.- La llamada Luna de fresa, luna llena de junio, se pone sobre el mar en Sant Elm, Andratx (Mallorca). EFE/CATI CLADERA

ANDRATX (MALLORCA), 30/06/2026.- La llamada Luna de fresa, luna llena de junio, se pone sobre el mar en Sant Elm, Andratx (Mallorca). EFE/CATI CLADERA

La Luna será uno de los principales atractivos astronómicos de septiembre, mes en el que llegará la llamada Luna del Maíz. Además, el satélite natural podrá observarse cerca de otros planetas, un espectáculo que podrá apreciarse desde lugares con condiciones adecuadas para la observación.

La Luna ofrecerá la oportunidad de observar sus distintas fases durante septiembre. Será en su fase de luna llena, el próximo 26 de septiembre, cuando llegue la llamada Luna del Maíz.

Su nombre tiene origen en las tribus nativas americanas. El sitio Star Walk explica que esta denominación se le atribuyó debido a que en este mes se identificaba la época de la cosecha.

Esta luna también es conocida en otras culturas como luna de la cosecha y llegará días después del equinoccio de otoño, fenómeno asociado con una duración similar del día y la noche.

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Desde la Tierra, el satélite natural también podrá observarse cerca de tres planetas, que podrán apreciarse desde espacios con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado.

Fases de la Luna en septiembre

  • 4 de septiembre del 2026: cuarto menguante
  • 11 de septiembre del 2026: luna nueva
  • 18 de septiembre del 2026: cuarto creciente
  • 26 de septiembre del 2026: luna llena

Eventos astronómicos de septiembre

El Insivumeh comparte el calendario de eventos que se podrán observar en el país durante septiembre, entre ellos:

Equinoccio de otoño, 22 de septiembre del 2026: “Este trata de que el día y la noche duran las mismas horas en gran parte del planeta, ya que la posición de la Tierra en su órbita y el Sol se encuentra directamente sobre el Ecuador terrestre”, detallan.

Observación de planetas junto a la Luna

  • Júpiter: durante la madrugada del 8 de septiembre, a partir de las 4 horas
  • Marte: durante la madrugada del 9 de septiembre, a partir de las 2 horas
  • Saturno: durante la noche del 27 de septiembre, a partir de las 19 horas

Próximas lunas llenas del 2026

La Luna continuará ofreciendo espectáculos durante el resto del 2026. Estas son las fechas y los nombres con los que se conocen las próximas lunas llenas:

  • Luna del Cazador: 26 de octubre
  • Luna del Castor: 24 de noviembre
  • Luna Fría: 24 de diciembre

Recomendaciones para observar la Luna

  • Buscar espacios con baja contaminación lumínica
  • Consultar el pronóstico del tiempo para determinar si habrá nubosidad
  • Abrigarse adecuadamente si la observación se realizará en áreas abiertas

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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