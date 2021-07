NASA lleva al espacio un mensaje para los humanos del futuro

La nave espacial robot Lucy de la NASA está programada para ser lanzada en octubre de 2021. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

La nave espacial robot Lucy de la NASA está programada para ser lanzada en octubre de 2021, como parte de la primera misión a los asteroides troyanos cerca del planeta Júpiter y para la ocasión promete llevar un mensaje muy especial.

Recientemente, la agencia espacial develó una placa, que actuará como una cápsula del tiempo, llevando un mensaje con palabras de sabiduría para inspirar a la humanidad en el futuro.

Según el sitio de la NASA, la nave espacial fue nombrada “Lucy” por el esqueleto fósil de un antepasado humano, aunque también se inspiró en parte en Lucy In The Sky With Diamonds de The Beatles.

Se ha informado de numerosas veces que un mensaje ha viajado al espacio, y este es uno más debido a que es una costumbre de la agencia, desde que la primera nave espacial que abandonó el sistema solar.

La primera vez que la NASA viajó un mensaje desde la Tierra, lo hizo con el objetivo que alguna vez, cualquier vida inteligente pudiera encontrarlo.

Así es que la misión Lucy ahora continúa esta tradición, pero la placa que esta vez lleva como cápsula del tiempo no es para extraterrestres, sino para nuestros propios sucesores.

Una vez finalizada la misión, la nave espacial Lucy permanecerá en una órbita estable, viajando entre la Tierra y los asteroides troyanos, todo lo que su vida útil permita o hasta ser rescatada.

NASA lleva un mensaje de vida y reflexión

No es difícil imaginar que algún día en un futuro lejano nuestros descendientes puedan recuperar la nave Lucy como una reliquia de los primeros días de la exploración del sistema solar por parte de la humanidad.

Por lo tanto, la nave lleva una placa que incluye mensajes de pensadores prominentes de nuestro tiempo, además de algo de los siempre presentes ‘cuatro de Liverpool’ y un diagrama que muestra las posiciones de los planetas en la fecha del lanzamiento de Lucy.

Los mensajes de la placa de la NASA

Cuando el hacha entró en el bosque, muchos de los árboles dijeron: “Al menos el mango es uno de nosotros”.

Billy Collins (1941–) Poeta estadounidense que se desempeñó como poeta laureado de los Estados Unidos de 2001 a 2003.

Solo esto es lo que deseo para ti: conocimiento. Entender que cada deseo tiene una ventaja, saber que somos responsables de las vidas que cambiamos. Ninguna fe viene sin costo, nadie cree sin morir.

No hay maldiciones, solo espejos para las almas de dioses y mortales.

Cree en ti mismo, adelante, mira a dónde te lleva.

Rita Dove (1952–) Poeta y ensayista estadounidense que se desempeñó como poeta laureada consultora en poesía en la Biblioteca del Congreso de 1993 a 1995, la primera afroamericana nombrada para ese cargo.

Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evitar estar asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Basta con que uno intente simplemente comprender un poco de este misterio cada día.

Nunca pierda una santa curiosidad. Trate de no convertirse en un hombre de éxito, sino más bien trate de convertirse en un hombre de valor. Se considera exitoso en nuestros días a quien obtiene más de la vida de lo que invierte. Pero un hombre de valor dará más de lo que recibe.

Albert Einstein (1879-1955) Físico teórico nacido en Alemania que cambió la percepción del mundo por parte de la humanidad.

Sobre los campos, sobre los techos de las casas del pueblo, el resplandor que hizo posible toda la vida se convierte en las frías estrellas.

Quédese quieto y observe: no dan nada pero no piden nada.

Louise Gluck (1943–) Poeta y ensayista estadounidense galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020.

Bendito sea el pueblo que ve

El sueño en los huesos de Lucy:

Que los mundos desafiados por la humanidad

Sean mundos que nos dejen amables a los humanos.

Que cada amanecer nos encuentre valientes

Prestando atención a la luz para siempre.

Que la antigua esperanza nos implore,

En nuestro núcleo intransigente,

Para seguir subiendo por una tierra más

De lo que vale la pena luchar.

Amanda Gorman (1998–) Poeta y activista estadounidense que fue la primera persona en ser nombrada Poeta Juvenil Laureada Nacional.

Recuerda la tierra cuya piel eres: tierra roja, tierra negra, tierra amarilla, tierra blanca, tierra marrón, somos tierra.

Recuerde las plantas, los árboles, la vida animal, todos ellos tienen sus tribus, sus familias, sus historias también.

Recuerde que todos son personas y todas las personas son ustedes. Recuerda que eres este universo y este universo eres tú.

Recuerda.

Joy Harjo (1951–) Miembro de Muscogee Nation y poeta laureado de los Estados Unidos, el primer nativo americano en recibir ese honor.

Cuando hayas visto más allá de ti mismo, es posible que encuentres que la paz mental te espera allí.

George Harrison (1943-2001) Músico inglés, cantautor y guitarrista principal de los Beatles.

¡Adelante, adelaaante, Lucy!

Todos del pueblo cantaron

millones de millas recorrimos

celestes Trojans, el ojo de Júpiter, el Sol

2,000,000 de años jinetes solares

forjados de esperanza –

¿Amor?

la tierra estaba dividida hubo

odio hubo enfermedades

la ártica deslizándose

nos reunimos florecimos

la bondad nos sanó

dando tumbos, Lucy nos protegió

por senderos planetesimales

el amor nos salvó

¿Quienes seremos?

Compasión

Humanidad — Luz.

Juan Felipe Herrera (1948–) Poeta, artista intérprete o ejecutante estadounidense y el primer poeta chicano estadounidense laureado entre 2015 y 2017.

¿Unirás tus recuerdos a los nuestros? ¿Podemos ser parte de tu historia? ¿O ha aparecido algún abismo para mantener sus sueños y los nuestros separados para siempre? Hemos logrado cosas de las que estamos orgullosos; hecho muchas cosas de las que nos da vergüenza. ¿Prefieres que vayamos a la deriva hacia la oscuridad? ¿O alcanzarás esta frágil mano extendida en un parentesco emocionado?

Kazuo Ishiguro, autor y músico británico, galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2017.

No somos hacedores de historia. Estamos hechos por la historia.

Martin Luther King Jr (1929-1968), ministro estadounidense y activista de los derechos civiles.

Y al final, el amor que recibes es igual al amor que haces.

John Lennon (1940-1980) Cantante y compositor inglés, miembro de los Beatles y autor principal de “Lucy in the Sky with Diamonds”.

¿Quien quiere vivir para siempre? – si el amor debe morir.

Brian May (1947–) Músico, cantautor y astrofísico inglés que es el guitarrista principal de la banda de rock Queen.

Todos destacamos . . . como la luna y las estrellas y el sol.

Sir Paul McCartney (1942–) Cantante y compositor inglés que fue miembro de los Beatles, a quien se le atribuye la co-escritura de Lucy in the Sky con Diamonds.

Un sueño que sueñas solo, solo es un sueño. Un sueño que sueñas juntos es realidad.

Yoko Ono (1933–) Artista, cantante, compositora y activista por la paz, y esposa de John Lennon antes de su muerte.

Nos gustaría amar más, reír más, pensar más. Nos gustaría ver más, comprender más, confiar más. Ahora estos deseos y estas palabras son todo lo que queda de nosotros. Hubo paz, sueños, sueños y besos. También había gente, frutas, papeles y bolígrafos. Porque nada es tan asombroso como la vida, excepto la escritura. Sí, por supuesto, excepto por el único puesto de consolación.

Orhan Pamuk (1952–) novelista turco, premio Nobel de Literatura en 2006.

Cortar la ciencia fundamental impulsada por la curiosidad es como comerse la semilla del maíz. Es posible que tengamos un poco más para comer el próximo invierno, pero ¿qué plantaremos para que nosotros y nuestros hijos tengamos suficiente para pasar los inviernos venideros?

Carl Sagan (1934-1996) Astrónomo y comunicador científico que reunió la placa pionera y el disco de oro del viajero.

Te escribo desde un mundo que te costará imaginar, a un mundo que no puedo imaginar por mucho que lo intente. ¿Todavía tienes pájaros que te despiertan por la mañana con su canto y amantes que miran las estrellas tratando de leer en ellos el destino de su amor? Si lo hace, nos reconoceremos.

Charles Simic (1938–) Poeta serbio estadounidense, ganador del premio Pulitzer de poesía y poeta laureado consultor en poesía de la Biblioteca del Congreso.

Nosotros, la gente curiosa de la Tierra, enviamos esta nave espacial robot para explorar los pequeños cuerpos prístinos que orbitan cerca del planeta más grande de nuestro sistema solar. Intentamos rastrear nuestros propios orígenes tan atrás como lo permitieran las pruebas. Incluso mientras miramos hacia el pasado antiguo, pensamos en el día en que podría recuperar esta reliquia de nuestra ciencia.

Dava Sobel (1947–) Escritor y periodista científico estadounidense, cuyos mensajes también se incluyeron en las placas pioneras.

Paz y amor.

Sir Ringo Starr (1940–) Cantante y compositor inglés que fue el baterista de los Beatles.

“A lo largo de nuestra historia, hemos tratado de conocer quiénes somos, de dónde vamos y hacia dónde. Sin embargo, vimos todo por separado y no pudimos ver la interdependencia y universalidad de las relaciones complejas de varios niveles. Hoy sabemos que “apartarse” es una ilusión, porque somos un fragmento de tiempo, una partícula de espacio, solo un acorde en un concierto infinitamente grandioso. El conocimiento que no puede conectar los hechos no vale nada “.

Olga Tokarczuk (1962–) Escritora y activista polaca que recibió el premio Nobel de Literatura 2018.

