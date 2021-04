Nave de SpaceX casi colisiona con un ovni (y lo reconoce la NASA)

Foto: NASA.gov

El cohete de la compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, estuvo a punto de tener una colisión con un objeto volador no identificado (ovni), según lo admitió la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Este hecho habría ocurrido una vez que SpaceX y agencia espacial norteamericana lanzaron con éxito a cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Crew Dragon, la misma que ya se había utilizado en una misión anterior.

Los estadounidenses Megan McArthur y Shane Kimbrough, así como el francés Thomas Pesquet y el japonés Akikho Hoshide forman la tripulación que el pasado 23 de abril despegó del Centro Espacial Kennedy, en La Florida, para sumarse a la misión CreW-2.

The @SpaceX #CrewDragon Endeavour with four astronauts approaches the station less than one day after launching from @NASAKennedy. More pix… https://t.co/LqHZaG3ny4 pic.twitter.com/lGrX526QSl — International Space Station (@Space_Station) April 27, 2021

Sin embargo, mientras se dirigían a la Estación Espacial se les notificó de una probable colisión con un objeto no identificado. “El equipo de la NASA/SpaceX fue informado de la posible conjunción por el Comando Espacial de los Estados Unidos”, reveló la portavoz de la NASA Kelly Humphries.

Por esta razón se le aconsejó a los astronautas que se colocaran sus trajes presurizados en caso de un impacto, puesto que no les daría tiempo de hacer una maniobra para esquivarlo, aunque a último momento no fue necesario.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2! Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K — NASA (@NASA) April 24, 2021

“La posibilidad de la conjunción se acercó tanto al tiempo de aproximación más cercano que no hubo tiempo para calcular y ejecutar una maniobra de evasión de escombros con confianza”, aclaró Humphries.

Luego del extraño acontecimiento se supo que el ovni se encontraba a una distancia de 45 kilómetros de la nave SpaceX, por lo cual no hubo un peligro serio de impacto y el cohete pudo llegar a la Estación Internacional, sin ningún otro contratiempo.

Docking confirmed – second time at the @space_station for this Dragon pic.twitter.com/JLC9wOjRFT — SpaceX (@SpaceX) April 24, 2021

Hasta ahora no se ha podido identificar de qué tipo de objeto se trataba; en tanto el Pentágono ha dicho que se está investigando el caso.

