Noche Astral en Museo Miraflores: cuándo será la observación de Júpiter, Saturno y Orión

Sin duda, una de las actividades más destacadas es la observación de los astros. Por ello, el Museo Miraflores ha organizado una atractiva propuesta llamada Noche Astral, que llevará a niños y adultos por un viaje de observación y aprendizaje.

El cielo será el protagonista de esta exploración estelar, en la cual expertos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA) compartirán información valiosa sobre los astros y ayudarán a explorar algunos de ellos.

El paseo estelar, según detalla el museo, incluirá la observación de Júpiter, Saturno y la constelación de Orión. Asimismo, Noche Astral contará con una conferencia especial sobre la gran mancha roja de Júpiter.

Será la ingeniera Eleonora Poitevin quien compartirá detalles sobre este fenómeno en Júpiter, en una charla ideal para los amantes del universo y sus curiosidades. Estos son los detalles del evento:

Fecha:

Sábado 7 de febrero de 2026

Hora:

De 18 a 21 horas

Lugar:

Museo Miraflores

7ma calle 21-55 Zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala..

Precios y localidades:

Entrada general: Q45

Cupo limitado

Venta de entradas:

Disponibles directamente en la taquilla el día del evento.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aqu