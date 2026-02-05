Ciencia
Noche Astral en Museo Miraflores: cuándo será la observación de Júpiter, Saturno y Orión
Bajo el cielo oscuro, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un paseo estelar, donde expertos los guiarán en un recorrido de observación. Estos son los detalles.
Imagen de referencia. El cometa interestelar 3I/Atlas podrá ser observado cuando se acerque a la órbita de Marte y luego al Sol, según astrónomos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Sin duda, una de las actividades más destacadas es la observación de los astros. Por ello, el Museo Miraflores ha organizado una atractiva propuesta llamada Noche Astral, que llevará a niños y adultos por un viaje de observación y aprendizaje.
El cielo será el protagonista de esta exploración estelar, en la cual expertos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA) compartirán información valiosa sobre los astros y ayudarán a explorar algunos de ellos.
El paseo estelar, según detalla el museo, incluirá la observación de Júpiter, Saturno y la constelación de Orión. Asimismo, Noche Astral contará con una conferencia especial sobre la gran mancha roja de Júpiter.
Será la ingeniera Eleonora Poitevin quien compartirá detalles sobre este fenómeno en Júpiter, en una charla ideal para los amantes del universo y sus curiosidades. Estos son los detalles del evento:
Fecha:
Sábado 7 de febrero de 2026
Hora:
De 18 a 21 horas
Lugar:
Museo Miraflores
7ma calle 21-55 Zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala..
Precios y localidades:
Entrada general: Q45
Cupo limitado
Venta de entradas:
Disponibles directamente en la taquilla el día del evento.
