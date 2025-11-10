Observación de estrellas con telescopios en Guatemala y Quetzaltenango: próxima fecha y actividades

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) y la Vicepresidencia de la República organizan una nueva activdad de observación, será el sábado 29 de noviembre, en el parque Erick Barrondo, en la Ciudad de Guatemala, y en la Asociación Centro Cultural Efraín Recinos, en Quetzaltenango. La entrada es libre y se realizarán charlas, talleres, actividades interactivas y venta de comida.

En línea es posible llenar el formulario para asistir a la zona 7 y Quetzaltenango presionar aquí. Cada evento tendrá su propia agenda e invitados.

El viernes 7 de noviembre se realizó con éxito otra observación de estrellas en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. El evento fue organizado también por las entidades mencionadas y liderada por los niños del Club Quetzal, con el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, el astrofotógrafo Sergio Montúfar, así como el lider del club David López, el niño prodigio de Guatemala.

Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala, comentó en entrevista telefónica: “Estas actividades surgieron con el objetivo de democratizar la ciencia y que esté al alcance de las demás personas, en especial de la niñez, adolescencia y juventud, así como entender más del mundo que habitamos”.

Herrera comentó que, en el caso del Palacio, se buscó que fuera en ese lugar para unir el patrimonio cultural con el natural. A raíz del éxito del evento se tendrán nuevas fechas a disposición en este recinto.

Una imagen de la última observación de estrellas que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre. (Foto Prensa Libre: cortesía Vicepresidencia de a República)

Fecha:

Sábado 29 de noviembre

Hora:

A partir de las 16 horas.

Lugares:

Parque Érick Barrondo, 28 avenida 14-02, Ciudad de Plata II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala

Asociación Centro Cultural Efraín Recinos, Quetzaltenango, Avenida Jesús Castillo 3-24 de la Zona 2

Precios y localidades:

Entrada gratuita con inscripción

Formulario para inscribirse:



Más información: aquí

